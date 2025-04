Blindan apoyos por la elección judicial

Con el inicio de las campañas para la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial de Tamaulipas, la Secretaría de Bienestar Social ha reforzado las medidas para evitar el uso político de los apoyos sociales.

La titular de la dependencia, Silvia Casas González, aseguró que los programas sociales están protegidos por reglas de operación estrictas que impiden su desvío, uso con fines electorales o duplicidad a familias que reciben otro tipos de apoyos.

"Nos estamos apegando a estas reglas de operación, entonces, no podemos, creo yo, no debemos y no podemos desviar un recurso que está para insumos de Comedores del Bienestar, un recurso que está para la adquisición de las despensas, un recurso que está para el mantenimiento de parques, centros y unidades", declaró Casas González durante su comparecencia ante el Congreso local.

La funcionaria señaló que el uso de tecnología ha sido clave para garantizar que los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan, y verificar que realmente se están entregando los apoyos a las personas con algún grado de vulnerabilidad.

"Estamos haciendo uso, tengo que mencionarlo, de herramientas tecnológicas con la geolocalización para llegar justamente a estos polígonos que nos marca Coneval e INEGI, donde son las localidades de alto y muy alto rezago social", explicó.

En respuesta a los señalamientos sobre la entrega tradicional de apoyos con fines políticos en administraciones anteriores, Casas González afirmó que se ha buscado erradicar esa práctica mediante la focalización de beneficiarios."Lo más importante, y el gobernador lo ha dejado claro, es que lleguemos a quien más lo necesita".

En cuanto a posibles irregularidades, heredadas de la administración panista, luego de presentarse inconsistencias de hasta 500 millones de pesos, y que un exsecretario, Rómulo "N", fue vinculado a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones por la adquisición de despensas, se está vigilando que los procesos se hagan de acuerdo a las leyes federales y estatales de adquisición de bienes y servicios.

"Yo tengo entendido que los procesos que están en puerta, por ejemplo, que tienen que ver con el secretario de Bienestar de la administración anterior, es un proceso que no fue iniciado por esta dependencia, sino por la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE)", dijo sobre los hallazgos de presuntos actos de corrupción cometidos en la Sebien.

Sobre el tema del presunto desvío de 141 millones de pesos del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE) que detectó la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la Cuenta Pública del 2023, dijo que se encuentra en proceso de solventación. "Cada dependencia y OPD tiene un órgano interno de control. En el caso de las OPD son los comisarios, ellos son los encargados de la detección de estas irregularidades y de hacer la denuncia correspondiente".