Edy Izaguirre es nuevo director de la Facultad de Derecho Victoria

El C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), le tomó la protesta al Dr. Edy Izaguirre Treviño como director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) para el período 2022-2026.

Mencionó que la institución ha evolucionado y ha crecido en indicadores de calidad académica, trabajo que se fortalecerá con la administración del Dr. Edy Izaguirre.

"El reto es fuerte, la actualización del modelo educativo es lo que viene, y tratar de impactar y de trascender con nuestros estudiantes siempre es un reto", expresó luego de subrayar que el trabajo en materia curricular tiene como propósito preparar a los egresados para un mundo diferente y con una dinámica que cambió a causa de la pandemia.

Asimismo, reconoció al Dr. Armando Villanueva Mendoza, director saliente, y a su equipo de trabajo, por las metas alcanzadas que contribuyen a consolidar el prestigio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria.

En ese contexto, agradeció la presencia del Dr. Jesús Lavín Santos del Prado, ex rector de la UAT y ex director de la Facultad, quien acudió como invitado a la ceremonia, junto con los también ex directores del plantel: Dr. Carlos Hinojosa Cantú y Dr. Enrique Alfaro Dávila.

Luego de rendir protesta, el Dr. Edy Izaguirre Treviño agradeció a la comunidad académica y estudiantil por la confianza que le brindaron al elegirlo como director, e iniciar una nueva trayectoria en la vida de esa importante institución universitaria.