Colapsa sequía al campo

La sequía que se ha registrado durante el 2023 ha impactado al campo tamaulipeco. Hasta septiembre pasado se reportaron 13 mil 088 hectáreas dañadas por la falta de lluvias, reportó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Los productores locales se han reunido con el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Dámaso Anaya Alvarado, para solicitar apoyos, mismos que se han dispersado para apoyar su producción derivado de los bajos precios de los granos, y la sequía, que alcanzó al 77.3% del territorio local hasta el cierre de septiembre.

Tamaulipas se ubicó como el sexto estado del país con más daño a las hectáreas sembradas, de acuerdo con los datos recopilados por Sader, solo por debajo de Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, y Nuevo León.

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera señaló que los granos más afectados fueron el sorgo (7,224.11 has), el maíz grano (4,399.58 has), la soya (955 has), el cártamo (331 has), el algodón hueso (85 has), el frijol (34 has), el garbanzo (30 has), el trigo grano (28 has) y el elote (2 has).

Las principales hectáreas siniestradas se registraron en los municipios fronterizos de Río Bravo, Valle Hermoso, y Reynosa, mientras que en la zona sur el municipio de González fue el que mayor repercusión registró, seguido de Aldama.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura señaló que se han registrado pérdidas importantes, y para que un productor pueda recuperar su inversión, debe cosechar al menos 15 hectáreas del grano sembrado.

Incluso hay agricultores que han perdido hasta el 40 por ciento de su producción a raíz de la falta de lluvias.

Se prevé que el problema se solucione por medio de los 100 vuelos que están programados para estimular lluvias en todo el estado, e incrementar las posibilidades de precipitación. Cada vuelo efectivo tiene un costo de 350 mil pesos para el Estado.

MUNICIPIOS CON MÁS HECTÁREAS DAÑADAS:

Río Bravo: 5,937.71

Valle Hermoso: 1,834.48

Reynosa: 1,641

González: 1,220

Aldama: 702

Matamoros: 471

Casas: 300

Xicoténcatl: 206.50

Jaumave: 150

Güémez: 140

Tula: 80

Mante: 72

Altamira: 50

Bustamante: 50

San Fernando: 50

Hidalgo: 40

Miquihuana: 35

Abasolo: 30

Méndez: 28

Nuevo Morelos: 20

Antiguo Morelos: 18

Jiménez: 13

ESTADOS MÁS AFECTADOS (Hectáreas):