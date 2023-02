Se duplicarán tandeos: Aumentan costos a la Comapa Victoria

"La Comisión de Derechos Humanos (nos dice) que tenemos que dotar estas colonias irregulares con agua, aunque sea veinte litros por habitante; mientras no tengan red, nosotros dotamos a esas colonias" Eliseo García Leal, gerente general de COMAPA Victoria

"No hace falta dinero, nos cuesta mucho, que es diferente; ahorita estamos gastando un millón de pesos, pero conforme rentemos más pipas se va incrementando el costo", anticipó el gerente general, Eliseo García Leal, "Es un agua que no cobramos. La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado cobra por el servicio que se presta, pero el apoyo en pipas no tiene costo, porque es adicional a las colonias irregulares que no tienen agua".

PROGRAMA

Actualmente, se trabaja con quince pipas y cabe mencionar que Conagua cuenta con un programa para la adquisición de este tipo de unidades para organismos operadores del agua potable, sin embargo, el gerente de Comapa Victoria se pronunció por un esquema que permita la renta de los equipos, al aclarar que esto resulta más económico debido a los costos en la nómina de la Comisión Municipal que representa su operación con personal propio.

Cabe recordar que desde el inicio de año se implementa un programa de tandeo debido a un déficit del veinte por ciento en el suministro de las fuentes de abastecimiento, lo que ha provocado que colonias en la parte alta de la ciudad presenten desabasto; actualmente, se cuenta con un suministro de mil 386 litros por segundo contra una demanda de mil 732.5.

"La Comisión de Derechos Humanos (nos dice) que tenemos que dotar estas colonias irregulares con agua, aunque sea veinte litros por habitante; mientras no tengan red, nosotros dotamos a esas colonias, pero cuando se viene el estiaje y no tenemos capacidad de dar agua a las partes altas de la ciudad, las apoyamos dándoles a través de pipas". De las 122 mil 332 tomas en la ciudad, el 89 por ciento son domésticas y alrededor de trece mil 300 son comerciales e industriales.

García Leal aclaró que el monto para la renta de camiones cisterna se encuentra presupuestado para este año, sin embargo, destacó que se trata de recursos que podrían ser utilizados en el equipamiento del organismo operador del agua, "Por eso fue que tuvimos un incremento de tarifas (25 por ciento) para poder sostener los gastos de operación (...), y nos cuesta más traer agua a Ciudad Victoria, porque tenemos que operar los 120 equipos eléctricos para poder dotar a todos".