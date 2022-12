Mete Conciliación mano en conflicto

El Tribunal desconoce a Laura y al Sindicato porque no hicieron bien las cosas, tienen un broncón porque no sé si vayan a tener que hacer una nueva elección porque ya no tiene jurídicamente figura Laura como líder sindical". Eduardo Abraham Gattás Báez, alcalde de Victoria

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores del Estado y los Municipios de Tamaulipas negó la toma de nota a Laura Guadalupe Infante Quintanilla como secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Victoria para una extensión de dos años a su nombramiento, luego de que el 30 de noviembre venció el plazo de su encargo.

Esto lo confirmó el alcalde Eduardo Abraham Gattás Báez, «ayer el Tribunal desconoce a Laura y al Sindicato porque no hicieron bien las cosas, tienen un broncón porque no sé si vayan a tener que hacer una nueva elección porque ya no tiene jurídicamente figura Laura como líder sindical», dijo.

Trabajadores sindicalizados acudieron ante el Tribunal para demandar la Toma de Nota de la dirigencia sindical hasta septiembre del 2024.

Infante Quintanilla fue elegida en 2019 para dirigir el Sindicato municipal por un período de tres años, por lo que en noviembre se debió haber llevado a cabo el proceso interno de renovación de las distintas carteras del organismo gremial, en cambio, la semana pasada se llevó a cabo una asamblea para prorrogar la directiva por dos años más para ´coincidir´ con el término de la administración municipal encabezada por Gattás Báez.

«Hay otro Sindicato muy chiquito, muy pequeño, pero no me quiero meter en el tema político del Sindicato que ellos hagan su Sindicato si crecen, si los de Laura se vienen con ellos... lo que sí es que ayer fue desconocida Laura como líder sindical por parte del Tribunal», dijo.

El alcalde victorense consideró que en este momento no se cuenta con un interlocutor en representación de los mil 300 sindicalizados en activo y pensionados, «se le negó la toma de nota porque ya no cumplió los requisitos como secretaria general del Sindicato».

El Ayuntamiento y el organismo gremial se hallan confrontados debido a que la autoridad municipal impugnó el convenio colectivo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para generar ahorros que serán empleados en servicios públicos.

Ante ello, los burócratas acudieron ante el Gobierno del Estado para que sirva como intermediario de las peticiones entre las que destaca el reconocimiento de los 93 días de aguinaldo del contrato colectivo contra los 30 que reconoce el Municipio, «pero ella ya no es secretaria general del Sindicato... ella ya no puede ni firmar ni convocar ni nada».