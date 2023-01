Restructura el PRI dirigencia

"Además se hicieron modificaciones en algunos comités municipales, se nombraron secretarios para el Comité Directivo Estatal entre los que está el mío y hay más priístas que se van a estar sumando con el presidente Carlos Ortiz" Horacio Reyna de la Garza, secretario de Organización del PRI Tamaulipas

El dirigente estatal del PRI, Carlos Solís Gómez, entregó esta semana nombramientos a los nuevos integrantes del Comité Directivo como parte del enroque en la estructura del partido tricolor en Tamaulipas luego de que el anterior dirigente, Edgardo Melhem Salinas, renunció el pasado mes de diciembre.

"Mi proceso dentro del Comité Municipal, mi período, se terminaba en el mes de febrero y Carlos que acaba de entrar como presidente del Comité Directivo Estatal me hace la invitación", dijo el novel secretario de Organización del PRI Tamaulipas, Horacio Reyna de la Garza, "estamos en medio de un proceso extraordinario que hay que sacarlo adelante y ya veremos después... yo como fiel militante de mi partido donde me invite mi dirigente voy a estar, y voy a colaborar".

Además de Reyna de la Garza en Organización, Solís Gómez nombró a Sergio Guajardo Maldonado a cargo de la Secretaría Técnica del CDE del Revolucionario Institucional los cuales, en conjunto con próximos nombramientos que serán dados a conocer, se dedicarán a impulsar la campaña de las candidatas al Senado de la República por la alianza ´Va por Tamaulipas´, Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez y Georgina Barrios González.

"Además se hicieron modificaciones en algunos comités municipales, se nombraron secretarios para el Comité Directivo Estatal entre los que está el mío y hay más priístas que se van a estar sumando con el presidente Carlos Ortiz", Horacio Reyna recordó que el dirigente nacional tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, nombró al nuevo dirigente estatal para coordinar el proceso electoral extraordinario por lo que una vez concluido este deberá llevarse a cabo un proceso interno.

En ese caso, Solís Gómez podrá buscar continuar al frente del CDE, "estamos en este proceso de sacar adelante el proceso del 19 de febrero y claro que tenemos varias actividades periódicas del partido pero ahorita la principal tarea que tenemos, es sacar adelante a nuestra candidata y tener un resultado favorable que aumente el porcentaje de votación a nivel estatal", el secretario de Organización mencionó que actualmente se cuenta con un padrón de 33 mil militantes.