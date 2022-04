Diputado pide cerrar compuertas de la presa

Sin embargo, no fue sino hasta el martes pasado cuando la iniciativa fue discutida en la Comisión del Recurso Agua la cual fue aprobada por unanimidad, no obstante, esta no ha pasado a Pleno para su discusión final. La presa Vicente Guerrero se halla actualmente a menos del treinta por ciento de su capacidad, su nivel más bajo en poco más de veinte años, lo que ha llevado al Municipio de Victoria a implementar un programa de racionamiento de cara a los meses de mayo, junio y julio, en los cuales se incrementa el consumo debido a las altas temperaturas.

"Es un Derecho Humano que la población tenga agua, que tengan los municipios de Abasolo, Soto la Marina... Victoria, que tengan agua y estamos haciendo un exhorto a la Comisión Nacional del Agua y a la CEAT para que se coordinen y tomen cartas en el asunto para evitar que no tengamos agua el día de mañana", Cárdenas Gutiérrez rechazó que el objetivo sea ´cerrar´ la llave a la actividad agropecuaria que depende de este vaso lacustre, sino anteponer el consumo humano ante los bajos niveles de los mantos freáticos.

Asimismo, el diputado Naranja llamó a la Comisión Municipal de Agua Potable de esta localidad a que lleve a cabo los trabajos necesarios con la finalidad de reducir el desperdicio del vital líquido a través de fugas en la red subterránea, "consideramos que debemos de hacer algo desde ahorita para evitar que el día de mañana cierren las compuertas para evitar carecer de este líquido".