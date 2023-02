Rechaza diputada realizar amenazas

Cd. Victoria, Tam.- La diputada por el PAN, Leticia Vargas Álvarez, rechazó las acusaciones que una madre de familia en Ciudad Madero hizo públicas la semana pasada por amenazas de muerte en contra de su hija, menor de edad, y adelantó que demandará a la mujer por ´difamación´ así como dijo no haber sido notificada aún de alguna denuncia penal por esta situación.

La diputada Leticia Vargas dijo no conocer a la mujer que le acusa de amenazas de muerte en contra de su hija.

"Yo no la conozco, nunca la he visto ni conozco a su hija, no sé quién sea, ahí renta mi hija y es vecina de mi hija", aseguró la diputada local por el Distrito XIX con cabecera en Miramar.

"Esta persona ya trae antecedentes de violencia, de querer despojar inmuebles, trae una rencilla con mi hija y ya no puedo hablar del tema porque ya están en las instancias correspondientes".

Fue la señora Guadalupe Cobos quien denunció públicamente la situación derivada al parecer de problemas personales entre las dos menores de edad, destacando que fue la diputada panista quien lanzó amenazas en contra de la hija de esta las cuales se harían extensivas a toda la familia; en consecuencia, la agraviada adelantó que acudiría ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por tratarse de señalamientos realizados por una representante popular.

"Ella me va a demostrar con pruebas que yo la amenacé, la verdad yo a la señora no la conozco ni a su hija la conozco y si estoy parada tengo que estar parada ahí porque mi hija vive al interior", dijo en torno a una fotografía que hizo circular la madre de familia de la diputada fotografiando su domicilio desde un vehículo, "dice ella que su hija menor de edad pero se le olvidó decir que su hija menor de edad y su yerno, que por cierto es mayor de edad, el muchacho estaba cuidando que las dos golpearan a mi hija para que nadie se metiera".

DETALLES

La legisladora por el partido blanquiazul reveló que los hechos ocurrieron la noche del lunes 20 de febrero, en Ciudad Madero, pero apuntó que su hija fue la agredida por lo que esta tuvo que recibir atención hospitalaria, "fueron los peritos investigadores a tomar la declaración y ese mismo día procedió, y ese mismo día fuimos a ratificarla", Leticia Vargas dijo estar dispuesta a ir a comparecer ante el Ministerio Público en caso de ser convocada respecto a este hecho.