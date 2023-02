Restructuran deuda por $15 mil millones

Actualmente el Estado de Tamaulipas está endeudado hasta el 2041, de acuerdo con el estado analítico de la deuda y otros pasivos al 31 de diciembre del 2022.

Se buscará reestructurar la deuda con las instituciones bancarias para que se extienda más allá del 2041, pero con un interés menor, de tal forma que pudiera pagarse menos de lo que está establecido en los contratos firmados con los diferentes bancos. Añadiendo que se trata de un beneficio para las finanzas del gobierno local, y no un capricho de extender el plazo de la deuda sin motivo.

"Tal vez en esta reingeniería nos puedan bajar los intereses, que nos bajen un poco, aunque tengamos quizás que ampliar el plazo. Esto va a ser lo más sano, hay que entenderles un poco a los números para que se pueda ver realmente que es un beneficio y no nada más ampliar un plazo", dijo.

Precisó que el estudio le tomará un tiempo al área responsable del manejo del recurso público, con el beneficio de reducir los intereses, que actualmente se calculan de acuerdo al Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE).

"No es nada más de decir: Ahí tenemos la deuda, ahí queda, no se puede pagar. Pero vamos a hacer una amplia reingeniería que se requiere de estudio, no es solo decir se me ocurrió y la vamos a hacer mañana, sino que tenemos que trabajar arduamente en ella".

Los registros de la deuda contratada con la banca comercial señalan que la más antigua se contrató en el 2010 durante el sexenio de Eugenio Hernández Flores, con Bancomer por un monto de mil millones de pesos, con fecha vencimiento hasta el 2030.

El préstamo más reciente se realizó durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, con Banorte por un monto de mil 200 millones de pesos, el cual vence en el 2041.