Destaca en Universiada estudiante de la UAT

La estudiante universitaria comentó que desde su primer acercamiento a este deporte encontró una motivación y una satisfacción: "Desde el momento que yo vi una clase de esgrima me enamoré. Me gustó, me apasiona y es algo que me llena mucho. Al principio inicié con algo de miedo, pero empecé a trabajar y ahora disfruto mucho mis entrenamientos".

Alejandra confesó que compaginar el estudio con sus actividades deportivas ha representado un gran reto, ya que ambas actividades requieren de mucha disciplina, organización, sacrificio y constancia.

Agradeció el apoyo brindado por el C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la UAT; así como el de la directiva de la Unidad Académica y del área de Deportes de la Universidad.

"El apoyo que nos brinda la Universidad me motiva más a seguir dando resultados y seguir enorgulleciendo a la propia Universidad y a sentirme orgullosa conmigo misma; por el apoyo, esta es mi manera de agradecer".

Por su parte, la Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, Directora de la UATSCDH, comentó que esta dependencia universitaria brinda apoyo a aquellos estudiantes que deseen practicar algún deporte, y enfatizó: "Dentro de nuestra Unidad Académica contamos con diversas disciplinas deportivas en ambas ramas, por lo que nuestros estudiantes pueden desarrollarse integralmente a través de la práctica del deporte, siendo beneficiados además con diversos apoyos por representar a nuestra institución".

Finalmente, la medallista universitaria Alejandra Badillo aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a toda la comunidad de deportistas de la UAT: "No se rindan. Hay veces que uno piensa ´no puedo´; y sé que es un sacrificio, pero al final todo tiene su recompensa. Sigue lo que te apasiona y no dejes de lado tu formación. Sí se puede".