Desmienten persecución contra Carlos Peña Ortiz

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas desmintió las acusaciones de persecución en contra del alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, al suspenderle los derechos político-electorales que ponen en riesgo su reelección.

El vocal del Registro Federal de Electores, José de Jesús Arredondo Cortez, explicó que la suspensión de los derechos del alcalde se dieron en cumplimiento a una orden del juez de Control de la Tercera Región Judicial con residencia en San Fernando, Alejandro Federico Hernández Rodríguez.

RECIBIMOS NOTIFICACIÓN

"En este caso, un juzgado del fuero común, recibimos la notificación de llevar a cabo la suspensión de derechos de un ciudadano, pero porque existe un ordenamiento de un juez y lo tenemos que llevar a cabo; de no hacerlo, estaríamos desacatando una orden judicial", detalló.

El INE, dijo, no actúa de oficio, por tanto, no se puede señalar una persecución para afectar su carrera política, en respuesta al diputado federal de Morena, Mario Llergo, otrora encargado de la designación de candidatos a presidentes municipales en Tamaulipas.

"Nosotros no actuamos si no tenemos todos los documentos y la información para llevar a cabo estos procedimientos. Nosotros tenemos muchísimos años en esto y no es la primera vez que una persona se siente agraviada, pero para eso están otras instancias superiores, como es el caso de la Sala Regional".

SITUACIÓN REGISTRAL

El Registro Federal de Electores es el que lleva a cabo la elaboración del padrón y la lista nominal de electores, para actualizar la situación registral de todos los ciudadanos que tienen derecho a votar y ser votados.

Y cuando se da de baja a ciudadanos del padrón electoral, se notifica a través de los estados en las juntas distritales y, en el caso de Peña Ortiz "No hay ninguna situación irregular en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de llevar a cabo nuestros procedimientos y lineamientos en materia registral".

Se liberó la orden de aprehensión en contra del alcalde por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita y corrupción, según la carpeta procesal CP/0017/2021

BUSCAN CONFUNDIR

Sobre los recientes ataques de políticos de Morena hacia el INE, se le preguntó si se busca confundir a la población haciendo creer que son víctimas del órgano electoral.

"Creo que cada partido, cada representante está en su derecho de llevar a cabo sus argumentos, aunque éstos estén fuera de contexto, y lo digo de forma respetuosa, porque quien tiene realmente los sustentos y fundamentos, pues lo demuestra, lo expone", dijo.

Y sigue: "Nosotros no tenemos nada qué ocultar, de ahí que cuando afectamos los

derechos político-electorales de algún ciudadano por ordenamiento de un juzgado, pues lo notificamos a través de los estrados. Ahí en cada junta distrital van a encontrar cuáles han sido afectados sus derechos políticos por un ordenamiento de un juez, porque así lo señala expresamente la propia ley en su artículo 136, donde habla de que toda la información, documentos y datos que nos da el ciudadano son de carácter confidencial y solamente los damos a conocer cuando un juzgado o juez nos lo solicita".

Sala superior definirá en 20 días