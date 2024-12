No habrá aumento de 10% al predial en Reynosa: Rechaza Congreso de Tamaulipas nuevos impuestos

Por: Christian Rivera

Diciembre 14, 2024 -

El Mañana / Staff.- El Congreso local rechazó la propuesta del ayuntamiento de Reynosa de crear nuevos impuestos municipales, como el cobro por servicios ferroviarios y de empadronamiento del sector empresarial.

Durante la reunión de las comisiones unidas de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública y la de Asuntos Municipales, se aprobó por unanimidad de 11 votos, eliminar esos cobros que contemplaba la Ley de Ingresos del 2025 de Reynosa.

También se rechazó incrementar el 10 por ciento de impuesto predial y la ampliación de la zona restringida por derechos de vialidad, carga y descarga de unidades pesadas que deben pagar un permiso para circular por la ciudad.

"No habrá nuevos impuestos en los derechos, sólo se consideraron los no onerosos y que contribuyen al ordenamiento municipal. Siempre estaremos del lado de los ciudadanos de Reynosa", dijo la diputada Magaly Deándar.

Los diputados locales señalaron que, siguiendo los principios de no afectar la economía con más impuestos, se rechazó la solicitud de cobro de la anuencia de servicios ferroviarios por 5 mil 428 pesos, así por los dictámenes de vías férreas, Protección Civil, antenas, y otros, porque son de competencia estatal y se traduciría en un doble cobro para los reynosenses.

Se dejó sin efecto el intento de cobro a través del padrón fiscal municipal y firma electrónica que contemplaba cobros de $21,714 por cada cajero automático, $162,855 por cada sucursal bancaria, $217,140 por cada tienda departamental o supermercado, $162,855 por cada tienda de autoservicio, $184,569 por cada centro de venta o atención de clientes de telefonía.

Así como $86,856 por cada agencia o subagencia automotriz, 108,570 por cada estación de venta de gasolina o diésel, $16,285.5 por cada sala de cine, mueblería, farmacias, minisúper, comercializadora de pisos, azulejos, restaurantes o franquicias y una larga lista de cobros.

Por su parte, el legislador de Morena, Marco Gallegos Galván, dijo que la decisión se tomó luego de realizar una minuciosa revisión a la Ley de Ingresos y después de escuchar a la tesorera municipal, Esmeralda Chimal Navarrete.

"No se dan las condiciones para realizar estos aumentos y consideramos que, de ser aprobados, afectaban la economía de nuestra ciudad", señaló el diputado local.

Lo anterior luego de constantes quejas por parte del sector empresarial de Reynosa, a través de la representación de la Canaco y de la Coparmex, que rechazaron los cobros excesivos por parte del municipio para obtener más recursos.

Una de las quejas del Congreso fue que el municipio debe mejorar su recaudación con los impuestos, derechos y servicios con los que cuenta actualmente; y si no ha logrado aumentar la percepción de los ingresos propios es porque no tienen la eficacia para hacerlo. De haber aprobado los aumentos, el Congreso local iría en contra del "federalismo" que señala la no creación y aumento de los impuestos.

Sin embargo, el Congreso local sí le aprobó incrementos en los derechos y servicios de Medio Ambiente y Protección Civil para darle un mejor ordenamiento a la ciudad. Entre éstos se encuentran ajustes catastrales, como en los permisos de construcción de viviendas, cisternas, albercas, obras comerciales e industriales; trámites urbanísticos, certificados de uso de suelo, panteones, arrendamiento de contenedores de basura, correspondiente a recepción de residuos sólidos, entre otros.





No pasaron * Incremento de 10% al predial *Ampliación de la zona restringida por derechos de vialidad, carga y descarga de unidades pesadas *Cobro por servicios ferroviarios *Empadronamiento de sector empresarial *Cobros por cada cajero automático, sucursal bancaria, tienda departamental, tienda de autoservicio, centro de venta o atención de telefonía celular, agencia o sub-agencia automotriz, sala de cine, mueblería, farmacias, minsúper, comercializadoras de azulejos, restaurantes o franquicias.







Sí pasaron *Aumentos en permisos de construcción de viviendas, cisternas, albercas, obras comerciales e industriales, trámites urbanísticos, certificados de uso de suelo, panteones, arrendamiento de contenedores de basura, correspondientes a recepción de residuos sólidos.