Inaugura Lalo Gattás Feria de Regreso a Clases 2025

Con una amplia exhibición de mochilas, útiles escolares, uniformes, equipos de cómputo, calzado y lentes, dio inicio la Feria de Regreso a Clases 2025, que organiza en apoyo a la economía familiar de 122 mil alumnos el Gobierno de Victoria, CANACO local, gobierno del Estado y Federal.

El presidente municipal Eduardo Gattás Báez, acompañado de su esposa Lucy de Gattás, y del presidente de la organización empresarial Federico González Sánchez, hicieron el corte del listón inaugural del evento que reúne a 40 comercios en la Plaza Hidalgo y que se estima generará una derrama económica de 220 millones de pesos del 15 al 17 de agosto.

"La educación es la clave que abre puertas, por eso este gobierno trabaja para que las familias tengan acceso a útiles escolares de calidad y precio justo", señaló Gattás Báez al agradecer a la CANACO apoyar la economía familiar con descuentos del 5 al 20 por ciento, en la compra de múltiples artículos escolares que se exhiben.

Mariana Álvarez Quero, representante de la Secretaría de Economía del Estado y Zamira Vargas Moreno delegada de PROFECO, reiteraron el compromiso de hacer equipo para fomentar espacios como la Feria de Regreso a Clases en apoyo a la educación de las niñas, niños y jóvenes de todos los niveles educativos.