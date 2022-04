Descubren ‘diablitos’

Muchos locatarios que antes se enganchaban a nuestros circuitos ya tienen sus propios medidores, sí han hecho caso, es eso que se acerquen y que hagan un contrato con CFE porque no es con el Municipio, es con la CFE”. Oswaldo Mauricio Valdez Sánchez, secretario de Servicios Públicos municipales

“Los que sí se ganchan mucho con nosotros, a nuestra medición, que sí los estamos quitando son en el circuito de la calle Hidalgo, anteriormente los locatarios que estaban en los puestos ambulantes se ganchaban de nuestros circuitos y lo que estamos haciendo es apagarlos manualmente y en la noche lo volvemos a prender”, dijo Oswaldo Mauricio Valdez Sánchez, responsable del área.

El fenómeno se ha observado a lo largo de la calle Hidalgo desde los alrededores del mercado hasta el 12 y 13, así como en la plaza Morelos ubicada en el 9 Allende y Abasolo en la zona centro; otros lugares en donde esta situación resulta evidente es en las plazas Hidalgo y Juárez, la primera a cargo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la segunda del Gobierno del Estado, por lo cual, serán estas entidades quienes habrán de solucionar sus respectivos problemas.

“Se les llama la atención, de hecho no somos nosotros – Servicios Públicos –, es Inspección Fiscal la que les llama la atención, desconozco el procedimiento yo nada más informo donde hay el problema y ellos actúan”, señaló el funcionario municipal, “tampoco podríamos hablar de mucha carga, porque si hubiera mucha carga no aguantaría la caja de nosotros y se botaría la pastilla, por eso no es mucho siendo realistas; pero sí existe el riesgo de que nos fundan los circuitos”.

Valdez Sánchez apuntó que tras esta situación alrededor de diez comerciantes ambulantes ya han acudido ante la Comisión Federal de Electricidad para regularizar su situación y contar con su propio medidor, “muchos locatarios que antes se enganchaban a nuestros circuitos ya tienen sus propios medidores, sí han hecho caso, es eso que se acerquen y que hagan un contrato con CFE porque no es con el Municipio, es con la CFE”.