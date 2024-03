Reconoce Fepade: ´son años de rezago en denuncias electorales´

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) en Tamaulipas mantiene un rezago en la resolución de carpetas de investigación de delitos que se presentaron hace años, por la complejidad para conseguir las pruebas que acrediten la comisión del delito, reconoció la fiscal Krisna Judith Villado Mejía.

La encargada del organismo dijo que de 250 denuncias presentadas durante el proceso electoral 2021-2022 en el que se eligió al nuevo gobernador de Tamaulipas, no se han logrado resolver 25 carpetas, lo que representa el 10 por ciento.

NECESARIO RECABAR PRUEBAS

El retraso, dijo, "es por la naturaleza de los delitos que se denunciaron como violencia política en razón de género, esto nos toma más tiempo el determinar en conseguir las pruebas que se necesitan para determinar y es una de las razones por la cual no hemos determinado este 10 por ciento de las carpetas, es la naturaleza".

Es decir, se lograron resolver 225, pero el resto se encuentra pendiente de resolución por un juez, ya que no se han logrado recabar las pruebas suficientes para confirmar el delito denunciado. Y el rezago viene de años atrás, procesos electorales anteriores que se celebraron en Tamaulipas, a pesar que los candidatos en esos procesos ya concluyeron su mandato.

El retraso en cada caso se da porque la Fiscalía debe actuar conforme lo establecen las leyes en la materia: "conforme a los principios de la institución, entonces, estamos prestos para atender todas las denuncias y conforme vayan avanzando las investigaciones, se va a ir determinando".

"Todo depende del hecho en particular, cada caso se ve individualmente y según las circunstancias son las investigaciones que se tienen que realizar. No hablamos de impedimentos, sino de circunstancias en particular que se suscitan en los casos que podemos estar determinando".

Explicó que las denuncias no solo las pueden presentar los actores políticos, o los partidos, sino toda la población que tenga pruebas que se comete un delito electoral.

NO LOS CONOCEN

Otro problema de la Fepade en Tamaulipas es que la ciudadanía no la conoce, y por ende desconoce los alcances de la misma y para qué fines fue creada. Explicó que las denuncias no solo las pueden presentar los actores políticos, o los partidos, sino toda la población que tenga pruebas que se comete un delito electoral.

"Recordemos que la ciudadanía puede denunciar lo que considere que sea un delito y después determinaremos si esto constituye un delito".

Para eliminar esa barrera entre la Fiscalía y la población, se implementó una campaña en los diferentes municipios de Tamaulipas para acercar los mecanismos de la Fepade a la población.

"Hemos estado muy activos, estamos implementando un programa que se llama Pintando la Democracia, (...) consiste en que los niños acuden a colorear los personajes que tiene la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la vez los adultos pueden conocer sobre los delitos electorales, se les da la información se les platica sobre los delitos, sobre los derechos político-electorales de la ciudadanía", finalizó.