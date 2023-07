Denuncian maltrato e irregularidades en guardería del IMSS en Victoria

Cd. Victoria, Tam.- Empleadas de la Asociación de Ayuda para la Mujer Trabajadora AC, denunciaron maltrato e irregularidades en la administración de la guardería subrogada del Seguro Social 0991 por lo que acudirán este miércoles ante el Tribunal de Justicia Laboral para demandar a la propietaria y administradora del establecimiento.

"A mí me están haciendo un descuento por daños a la empresa siendo que también soy una empleada y yo sigo indicaciones", denunció la trabajadora pedagoga de la guardería Juanita N, "me están haciendo un descuento, tengo que pagar a diciembre de este año diez mil pesos por daños a la empresa, me están descontando de mi sueldo 450 pesos por quincena, yo creo que eso es injusto".

La guardería cuenta con una asistencia diaria de entre 40 y 70 menores hijos de trabajadores asegurados del Imss, los cuales no pagan por este servicio siendo cubierto por el Seguro Social en base a la matrícula reportada a la institución, en ese sentido la pedagoga denunció que diariamente le era solicitado que reportara la asistencia de entre 5 y 10 menores que no acudían a recibir la atención.

"La dueña dice que es porque el Seguro no les da el presupuesto, que no se los pagan a tiempo, y yo creo que a nosotros no nos interesa los problemas que la señora tenga", dijo acompañada de otras trabajadoras, "ahí no pagan, es cuestión de que la mamá o el papá cuenten con Seguro Social para que puedan inscribir a sus niños ahí".