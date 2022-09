Cometen fraudes a nombre de maestros

Cd. Victoria, Tam.- Trabajadores de la Educación que se hallan en protesta permanente frente a Palacio de Gobierno desde el pasado 19 de septiembre denunciaron un intento de fraude a través de las redes sociales, anunciaron que el movimiento no solicita dinero para el sostenimiento del plantón e invitaron a la base magisterial a no hacer depósitos a cuentas bancarias fraudulentas.

"Es muy triste porque hay compañeros – intendentes – que tienen un salario muy bajo y que ellos de buen corazón hacen sus depósitos tratando de aportar al movimiento* Perla Anzúa, secretaria general de la Delegación Sindical de la Zona Escolar D-I-208 en Victoria

PIDEN DINERO

"Hay algunos bots, algunas cuentas falsas en diferentes grupos de maestros que ya están establecidos y a través de esos grupos en redes sociales están solicitando dinero emitiendo una tarjeta de crédito para solicitar dinero a nombre de este movimiento que es una lucha de la base para la base", dijo la vocera del campamento, Perla Anzúa, "no estamos pidiendo dinero ni estamos recibiendo dinero, ni estamos dando ninguna cuenta de ningún tipo".

Fue a través de grupos en redes sociales donde empezaron a circular publicaciones solicitando apoyo económico para los maestros en plantón permanente en la Plaza Juárez de Victoria, en particular, el usuario Max Isaín habría puesto a disposición una cuenta bancaria para recibir depósitos que serían entregados para el sostenimiento del campamento, sin embargo, voceros del movimiento aseguraron que no solicitaron este tipo de apoyo por lo que todo se trata de un fraude.

"No depositen dinero a ninguna cuenta, no estamos pidiendo ni vamos a pedir dinero en ningún momento ni en ninguna etapa de este proceso, ya compañeros nos mandaron los screenshots que con toda su buena intensión hicieron un depósito a una cuenta de una persona que no existe, no es parte del movimiento", hasta el momento ya habrían sido realizados depósitos desde los 100 o 300 pesos en adelante.

