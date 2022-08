Comienzan a demoler vado de la Moderna

"Vamos a demoler por lo pronto esa área que queda ´peatonal´, y posteriormente iremos haciendo una demolición paulatina* Eusebio Alfaro Reyna, secretario de Obras Públicas

"La decisión que toma el alcalde es que se demoliera para evitar la tentación de que estén pasando, se supone que para eso se construyó el puente peatonal y vehicular con mayor seguridad, pero la gente – yo creo que por no caminar 100 o 200 metros – se arriesga a caerse", dijo el secretario de Obras Públicas municipales, Eusebio Alfaro Reyna, "ya pasó un caso entonces se va a hacer la demolición".

Fue en 2010 tras el impacto del huracán Alex cuando el vado de la Moderna quedó afectado por primera ocasión, siendo habilitado como paso peatonal aunque vecinos del sector aún lo utilizaban para el paso de vehículos.

La tormenta tropical Arlene tomó otro tramo de esa vialidad obligando a la autoridad a abrir pasos alternos ante la falta de vías que conectaran con aquel sector; el huracán Ingrid en 2013 – y la tormenta tropical Dolly en 2014 – terminó por inutilizar este paso por lo que en 2015 fue inaugurado el puente de la Moderna.

"La gente no entiende, la cinta no es para evitar que pasen, es para avisar que no pasen, es una cinta preventiva pero la gente se pasa por debajo o la rompen... ya ahorita ya no hay nada, no miden el peligro", la tarde del miércoles un ciclista que cruzaba sobre la endeble estructura resultó con fractura de una pierna al desplomarse parte de la superficie donde se encontraba, "vamos a demoler por lo pronto esa área que queda ´peatonal´, y posteriormente iremos haciendo una demolición paulatina".

PROYECTO

Alfaro Reyna apuntó que será presentado un proyecto para la construcción de un puente peatonal sobre ese mismo paso al alcalde Eduardo Gattás, sin embargo destacó que a escasa distancia ya se cuenta con un puente vehicular y peatonal en perfectas condiciones, "como los que tenemos en el 12, en la torre vieja, a lo mejor se les puede hacer uno aquí pero la realidad es que hacer una inversión teniendo tan cerca el acceso este...".