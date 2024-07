Lucran con apoyos federales

"El programa que ellos están promoviendo no existe, hay un programa que se llama Sembrando Vida, en efecto, pero ellos dicen un programa que se llama Sembrando Vida en el Mar, que es totalmente falso y están pidiendo hasta 200, 500 pesos por familia". Por ello, durante los recorridos realizados desde el 3 de junio pasado, al concluir la veda electoral, le informan a la población que el incorporarse a los diferentes programas sociales no tienen costo alguno, y si una persona les cobra por hacer el trámite lo denuncien porque no está permitido y lo más probable es que sean falsos siervos de la nación. "Algunos vivales se acercan a las comunidades ejidales, buscan a los comisariados, hacen algún tipo de reunión y luego hasta andan pidiendo dinero, precisamente para ser acreedores a un programa".