Termina lucha por el agua; abrirán compuertas

Esto no es una batalla, ni siquiera política, este trasvase se refiere a atender las necesidades de la población de agua potable, las necesidades de los agricultores de riego". Germán Martínez Santoyo DIRECTOR general de la Conagua

No se trata de una lucha, sino de hacer cumplir lo que establece el acuerdo de 1996; es un acuerdo ganador a todas luces para el Gobierno Federal y para las dos entidades federativas". Américo Villarreal Anaya Gobernador de Tamaulipas

El trasvase es un logro para todo el país, pues el realizar el envío de agua cumple con las necesidades de ambas entidades federativas". Adán Augusto López Secretario de Gobernación

El domingo 27 de noviembre se deberán abrir las compuertas de la presa El Cuchillo, de Nuevo León, para enviar 200 millones de metros cúbicos de agua a la presa Marte R. Gómez en Tamaulipas, informó el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo.

Sin la presencia del gobernador Samuel García, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, el director de la Conagua, el gobernador Américo Villarreal Anaya y el director de Servicio de Agua y Drenaje Monterrey, Juan Ignacio Barragán Villarreal, firmaron el acuerdo para asegurar el trasvase de una presa a otra.

El director de la Conagua explicó que al corte de este viernes, la presa El Cuchillo almacenaba 756 millones de m3 de agua, que representa el 67.35% de sus niveles, y la Marte R. Gómez de 388 millones de m3, con el 49.70% de sus depósitos; se acordó que se enviarán 200 millones a partir del próximo domingo 27 de noviembre al mediodía.

A pesar que las condiciones se cumplían para trasvasar 346 millones de metros cúbicos de agua de una presa a otras, por las condiciones hidrológicas que presenta Nuevo León por la sequía, se acordó enviar 200 millones, lo cual representa una cifra alta.

Después de realizarse un estudio del pronóstico de almacenamiento de la presa El Cuchillo en los próximos cinco años, se determinó que el volumen de agua a enviar era factible.

Los pronósticos de la Conagua establecen que para noviembre del 2023, la presa El Cuchillo tendrá un almacenamiento entre 474 a 536 millones de metros cúbicos, y para el 2024 niveles de 264 a 567 millones de metros cúbicos de agua, con lo que se pueden cubrir las necesidades de la zona metropolitana de Monterrey y el trasvase a Tamaulipas.

Toda vez que se busca evitar que la zona metropolitana de Monterrey sufra de nuevo una crisis de abastecimiento de agua como se registró el año pasado, donde miles de familias no tuvieron durante la etapa de sequía.

Tamaulipas celebra

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, celebró que con los niveles de agua que tiene actualmente la presa Marte R. Gómez y lo que se va a trasvasar, los productores tienen un excedente de 100 millones de metros cúbicos que servirán para cuatro o cinco riegos.

Minimizó los señalamientos del gobernador de Nuevo León, ya que no se trata de una lucha, sino de hacer cumplir lo que establece el acuerdo de 1996.

"Qué bueno que se sienta ganador, yo aquí le digo que yo me siento también ganador, y estoy seguro que con la oportunidad de tener al secretario de Gobernación (Adán Augusto), y al director de la Conagua, sienten que también están ganando; es un acuerdo ganador a todas luces para el Gobierno Federal y para las dos entidades federativas".

Por su parte, el director general de la Conagua, Germán Martínez, dijo: "Esto no es una batalla, ni siquiera política, este trasvase se refiere a atender las necesidades de la población de agua potable, las necesidades de los agricultores de riego".

Y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que el trasvase es un logro para todo el país, pues el realizar el envío de agua cumple con las necesidades de ambas entidades federativas.

"El gobernador Samuel García no pudo asistir; este evento se iba a llevar a cabo el martes o miércoles de esta semana, pero, por cuestiones de agenda, no se pudo realizar, y yo le avisé a él anoche, y él ya tenía otro compromiso y fue la razón por la que no estuvo".

La provocación de Samuel y los datos duros