Proyectan fiscalizar las ¡cuotas escolares!

Los ingresos por el cobro de cuotas escolares debe ser fiscalizado en Tamaulipas y cobrarles un impuesto a los comités de padres de familia, opinó el diputado local de Morena, Juan Vital Román Martínez, quien está afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

El legislador es presidente de la Comisión de Educación en el Congreso local, y como docente sugirió a las asociaciones de padres de familia de las escuelas públicas permitir que sean fiscalizados y se les retenga una parte de esos ingresos que se les cobra a los papás de los alumnos para que ingresen a las arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), permitiendo que haya una mayor transparencia de cómo se utiliza ese dinero.

"Pudiera ser que se hiciera una asociación y que paguen impuestos porque no están fiscalizados, y ése es otro tema que traemos pendientes", dijo Román Martínez. "La fiscalización mejora la gestión de cualquier organización que maneja dinero, eso está más que claro; sería importante que las asociaciones sean fiscalizadas, ya que los padres de familia enfrenten presión para pagar cuotas".

En cada inicio de ciclo escolar, las escuelas, en todos sus niveles, las asociaciones, les exigen una cuota a los padres de familia para que puedan asegurar un espacio en las instituciones educativas, a pesar que la educación pública en México es gratuita, o al menos así lo establece la Constitución Política Federal.

El legislador por Morena

reiteró que sería importante que la próxima legislatura, que inicia el 1º de octubre, regule esta situación y sean fiscalizadas las asociaciones de padres de familia. "Estamos para atacar este problema y solucionarlo, en su caso, porque no se debe hacer, y si lo hacen habrá que poner las denuncias correspondientes", indicó.

Además, es un problema social porque cada año surgen diversas quejas contras las asociaciones de padres de familia, porque no se sabe en qué se utilizó el dinero para beneficio de los alumnos, señalamientos de presuntos desfalcos, entre otras quejas.

El diputado también mencionó que es importante que los padres de familia estén informados sobre sus derechos y no se sientan presionados para pagar cuotas que no están reguladas. "Es importante que los padres de familia sepan que no están obligados a pagar cuotas que no están reguladas, y que pueden denunciar cualquier irregularidad", dijo.

En conclusión, Román Martínez reiteró que la fiscalización de las asociaciones de padres de familia es un tema prioritario para la próxima legislatura y que se trabajará para regularizar esta situación y evitar cualquier anomalía. "Estamos comprometidos con la transparencia y la fiscalización".