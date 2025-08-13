Crimen de delegado golpea a comercios

El asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Reynosa derivó en el desplome de la actividad comercial entre Tamaulipas y Estados Unidos, afectando a cientos de establecimientos, reveló el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa, Gilardo López Hinojosa.

El hecho de extrema violencia, dijo, también provocó la suspensión de inversiones en la frontera, luego que la Embajada de Estados Unidos y el Consulado en Matamoros reactivaron alertas de viaje en las que se advierte a sus ciudadanos no visitar ni transitar por Tamaulipas debido a la inseguridad.

"Esto hace que las inversiones que están programadas o que están pensando en ir al estado de Tamaulipas, pues se paralicen en este momento", señaló.

Entre los proyectos afectados mencionó franquicias, desarrollos comerciales, hoteles y cadenas de restaurantes, principalmente en Reynosa.

Aunque consideró que la reactivación será "fuerte" una vez que regrese la confianza, sin embargo, advirtió que por ahora hay un "paro" generalizado.

López Hinojosa destacó que el impacto es visible tanto en el flujo de personas como en la actividad económica.

"En este momento nuestro comercio binacional, tanto de Estados Unidos hacia Reynosa, está totalmente paralizado. La gente no viene de Estados Unidos, la gente de Reynosa no va a Estados Unidos. Y de alguna forma, pues sí se nota el ausentismo, los centros comerciales solos, las tiendas departamentales, los negocios que venden comida solos en este momento", describió.

El líder empresarial afirmó que esta parálisis se recrudeció tras el asesinato del funcionario federal y las recientes advertencias del gobierno estadounidense.

"Ellos dicen: no visites Tamaulipas, no transites Tamaulipas por la inseguridad que se está dando".

Ante este panorama, la Cámara de Comercio pidió al gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, y al nuevo secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, mayor presencia policiaca y acciones preventivas para contener la delincuencia.

"Es muy importante que la autoridad se refuerce, que el gobernador refuerce la seguridad y que de alguna forma tengan mucha más presencia de lo que están teniendo ahorita", pidió López Hinojosa.

Actualmente, Reynosa cuenta con alrededor de 300 elementos de seguridad y una policía de proximidad con entre 35 y 40 agentes, cifra que consideró insuficiente para atender más de 400 colonias.

"No podemos hacerlo con 300 elementos. Ahí se necesita que mínimo haya mil 500 elementos de seguridad para poder dar garantía y poder dar tranquilidad a los ciudadanos de Reynosa", subrayó.



