Esperan en Morena participación del 21%

"Esperamos un 21 o 22 por ciento de participación (...) y que de estos la mayoría va a ser para nosotros", confío la dirigente estatal de Morena, Yuriria Iturbe Vázquez.

ELECCIÓN ATÍPICA

"Es una elección atípica, no deja de ser una elección extraordinaria que a lo mejor no tiene el mismo interés pero a la hora de que nuestro candidato esté en funciones vamos a ver lo importante de su llegada con Morena; vamos muy arriba, no traen nada...", dijo respecto a los candidatos de los otros partidos políticos.

Esto a pesar del alto nivel de abstencionismo pronosticado en el cual, de los dos millones 737 mil 354 ciudadanos que podrán ejercer su voto este domingo alrededor de 602 mil 217 podrían hacer efectivo este derecho político reveló la dirigente estatal, lo que representa un 31.11 por ciento menos de participación ciudadana respecto a las pasadas elecciones de gobernador de Tamaulipas en la que hicieron válido su sufragio un millón 453 mil 808 electores.

Por otro lado, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena señaló que en esta ocasión se registró una baja participación por parte de observadores electorales, por lo que invitó a la ciudadanía a estar atenta de cualquier caso de delito electoral e invitó a denunciar ante las autoridades, "igual aquí estarán las oficinas del partido en el 18 y 19 Matamoros para cualquier observación, atención, cualquier contribución que se quiera hacer en el cuidado de esta elección".

El cierre de los candidatos de Morena, José Ramón ´JR´ Gómez Leal y Paola López Carreto, titular y suplente, respectivamente, será este miércoles a las 15:30 horas en el polyforum de la capital del Estado, "y este domingo hay que salir a votar y votar temprano, votar en paz, y seguir haciendo historia en nuestro estado (...), el pueblo será nuestros ojos para denunciar anomalías ya que se dio una baja acreditación de observadores electorales".