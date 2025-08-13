Proyectos de infraestructura en Tamaulipas reciben apoyo financiero

Proyectos de infraestructura en Tamaulipas reciben apoyo financieroEl gobernador de Tamaulipas se reúne con Banobras para impulsar proyectos de infraestructura
CIUDAD VICTORIA, Tamps
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se reunió con el director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, para coordinar la asignación de recursos económicos destinados a proyectos estratégicos de infraestructura en el estado.
Durante el encuentro, ambos funcionarios acordaron lineamientos financieros para fortalecer la infraestructura carretera, ampliar el Puente Tres de Nuevo Laredo y consolidar las obras en marcha del Puerto del Norte, ubicado en Matamoros, que recientemente inició operaciones.
El mandatario estatal destacó que el respaldo de Banobras permitirá acelerar los proyectos y contribuir al desarrollo económico de Tamaulipas, mejorando la conectividad y la competitividad logística de la región.
A la reunión asistieron también el secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda, y el director de la API Tamaulipas, Gustavo Guzmán, quienes presentaron detalles sobre los proyectos que buscan optimizar la infraestructura y fortalecer el comercio y transporte en la entidad.
Con estos acuerdos, Tamaulipas refuerza su compromiso con la modernización de carreteras, puentes y puertos, asegurando inversiones estratégicas que beneficien tanto a la industria como a la población local.