Convocan a conscriptos a ´encuadrarse´

A través de la Junta local de Reclutamiento, el Gobierno de Victoria se suma a la convocatoria de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para los conscriptos clase 2007 y remisos que deseen cumplir con su Servicio Militar Nacional en situación de "encuadramiento".

La Comandancia del 77/o. Batallón de Infanteria informa a los interesados que podrán integrarse a la 4/a. Compañía del Servicio Militar Nacional ubicado en el municipio de Apodaca, Nuevo León, durante el período del 23 de junio al 19 de septiembre.

Deberán cubrir como requisitos ser voluntario, aprobar exámenes que cubrirá el Instituto Armado, ser mexicano de nacimiento, tener 18 años y no ser mayor de 29 años y 11 meses, contar con su Cartilla de Identidad del SMN, no tener antecedentes penales y no tatuajes visibles.

Durante los tres meses de estancia obtendrán derechos y beneficios como alojamiento, alimentación, vestuario y equipo, atención médica y 130 pesos semanales como ayuda económica; su cartilla será liberada al término, acceso a la bolsa de trabajo y credencial de identidad como soldado del SMN.