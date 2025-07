Impulsará Infonavit a constructoras

Empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de Tamaulipas se preparan para participar en la construcción de 30 mil casas del Infonavit en municipios de la frontera, centro y sur de la entidad.

El delegado de la CMIC en la región, José Adán Contreras Galván, explicó que, aunque ya se han iniciado obras similares en otros estados, en Tamaulipas las constructoras locales todavía se encuentran en etapa de espera.

"Ya se viene dando en diferentes estados, en el norte, que se empezó ya con algunas casas", dijo.

De acuerdo con el dirigente, existen proyectos habitacionales en Reynosa (7,000), Matamoros (5,000), Altamira y Tampico (4,000 respectivamente), Nuevo Laredo, Victoria, Madero y Río Bravo con dos mil 500 cada uno; sin embargo, aún no se ha dado luz verde para su ejecución.

El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, en su última visita a Tamaulipas informó que se tiene proyectada una bolsa económica de 30 mil millones de pesos para la construcción de las viviendas en el estado.

"Aquí en la Cámara hay dos proyectos de unidad habitacional que tienen terrenos disponibles y ellos están en ese proyecto para empezar con eso", apuntó el delegado de la CMIC.

Aunque hay acercamientos con las autoridades, la respuesta oficial ha sido lenta; a pesar de ello, han proporcionado los datos de las empresas interesadas en participar en proyectos de Infonavit, Sedatu e incluso Itavu, pero aún no hay definiciones concretas.

"Estamos dando información, los datos de la empresa y que estamos a espera. Ellos nos dicen: ´bueno, espérame, espérame´; ya más adelante nos pasarán información".

A pesar de ello, sostuvo que las condiciones para la ejecución de las obras son favorables.

Uno de los aspectos más relevantes es que el modelo de financiamiento no exige adelantos de capital a las empresas constructoras, ya que el pago se realiza conforme avanza la obra, lo cual, según explicó, representa una ventaja.

"No hay financiamiento, con esto quiero decir que no se necesita el financiamiento porque como vayas construyendo el programa de obra que tú le traigas, te va a ir pagando; eso está bien definido, es de los trabajadores, ahí está el recurso, entonces, no hay vuelta de obra".

El plan contempla la construcción de 2 mil 500 viviendas en Victoria, cada una con un área mínima de 65 metros cuadrados.

Sin embargo, aclaró que la construcción de las 30 mil casas no será en un período de un año o dos, sino hasta el 2030, cuando concluye el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Según Contreras Galván, entre el 50 y el 60% de las empresas afiliadas a la CMIC en la región están registradas y en condiciones de participar, pero se mantienen en espera de que les indiquen las ubicaciones donde deben construir.

En cuanto a los programas de obra pública, a nivel local, Contreras Galván reconoció que el desempeño ha estado por debajo de las expectativas.

Aunque existen proyectos grandes, como los de 40 o 50 millones de pesos, las pequeñas y medianas empresas constructoras siguen esperando obras más accesibles, como las de 2 o 2.5 millones de pesos, destinadas a la construcción de aulas, calles y obras comunitarias.

"Esperamos que se dé, como se viene dando en años pasados, obras para microempresas de 2 millones, 2 millones y medio, que construyan dos aulas, un aula, un pavimento de una calle, que se ha venido dando, pero no como esperábamos".

La CMIC Tamaulipas insiste en que las empresas locales tienen la capacidad y están listas para comenzar, pero requieren de una mayor apertura, claridad en las reglas de asignación y compromiso de las autoridades para que los recursos públicos también generen desarrollo regional.