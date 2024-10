Primera reforma: Aprueba Congreso de Tamaulipas revertir cambios a Constitución

Morena y sus aliados estrenaron su aplanadora en el Congreso de Tamaulipas, al aprobar reformas a la Constitución local para quitar el aval del 50% de los municipios para aprobar los cambios.

En la primera sesión ordinaria de la 66 Legislatura, las bancadas MORENA-PT-PVEM aprobaron, con 27 votos a favor, reformar el contenido del artículo 165 constitucional, que establecía que para modificar la Constitución de Tamaulipas se necesita el respaldo de 23 ayuntamientos, candado que se implementó durante la 64 Legislatura de mayoría panista.

El diputado de Morena, Claudio Alberto de Leija Hinojosa, argumentó que es un exceso de burocracia el requisito del respaldo de los municipios, sumado a que el artículo 115 constitucional, en la fracción tercera, establece las facultades y atribuciones de los municipios, en la que no señala el respaldar reformas.

"Señala de manera clara cuáles son las atribuciones de los municipios y en ninguno de sus incisos se señala la de ratificar reformas a la Constitución local, pues los ayuntamientos no deben contar con esta práctica y esas funciones que no se les ha otorgado en la ley a nivel federal", aseguró el legislador.

Es la primera reforma que requiere la mayoría absoluta aprobada por la nueva Legislatura, y se prevé que en las próximas sesiones continúen aprobando modificación, derivaciones y adiciones a la Constitución local.

En ese contexto, el diputado de Morena dijo que no se le puede dar trabajo legal a los municipios cuando su esencia radica en ser más cercano al ciudadano, más allá de trámites burocráticos "Por lo que esta reforma garantizará eficacia y un sistema legislativo más ágil y representativo que reitere la esencia del Congreso del estado para beneficio de todas y todos los tamaulipecos; es cuanto".

Por su parte, el coordinador de la bancada del PT, Isidro Vargas Fernández, descartó que se trate de una "aplanadora" y se trata de la voluntad ciudadana reflejada en las elecciones del pasado 2 de junio que le dio el triunfo a Morena y sus aliados.

"No, no es aplanadora, es la voluntad popular. La oposición se refiere a aplanadora, a la sobrerrepresentación, no la hay, porque fue la decisión soberana del pueblo; en las urnas nos dieron ese voto de confianza y ahora tenemos un reto muy alto: no fallar al pueblo de Tamaulipas", señaló.

Sin embargo, reconoció que se envía un mensaje a la oposición sobre los cambios que vienen sin la necesidad de consensuarlo con la oposición, y se llevarán a cabo con el trámite correspondiente.

"Hay reformas constitucionales espejo que van a hacer con el proyecto de la Cuarta Transformación como la reforma al Poder Judicial, como las minutas constitucionales que la doctora Claudia (Sheinbaum) ha puesto a discusión, las 18 reformas; ya llevamos apenas tres reformas constitucionales, faltan 15, minutas que nos enviará el Congreso federal y que nosotros vamos a apoyar, un servidor va a apoyar, impulsar".





ESTÁN ACALLANDO A MUNICIPIOS: PAN

Luego de rendir protesta como diputado local gracias a una suspensión provisional, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Gerardo Peña Flores, aseguró que al dejar a los municipios sin esa facultad se les quita voz y voto sobre las decisiones en el ámbito estatal.

"Estamos yendo en sentido contrario de lo que exigimos a la federación, en sentido contrario, limitando lo que los municipios obviamente deben de tener de participación y opinión y voz en las reformas constitucionales", dijo sobre estos cambios que consideró un retroceso, porque cuando se reforma la Constitución Mexicana por el Congreso de la Unión se tiene a los congresos locales de las entidades federativas y Ciudad de México para el respaldo de 50% más uno para que sea avalada y se declaren válidos los cambios.

Recordó que en la 64 Legislatura local se implementó ese mecanismo de voto a los municipios cuando se desee modificar la Constitución local, pero ahora se busca eliminarla, sin que sus argumentos tuvieran eco en el resto de los diputados.

"Ustedes saben que la base núcleo es justamente el municipio que les dio la confianza para estar el día de hoy aquí (como diputados); no perdamos de vista que en primer lugar es la forma, pues una reforma de este calado tan trascendental y tan importante no se ha tenido el tiempo suficiente para poder estudiarla, para poderla discutir".





VOTACIÓN A FAVOR: Morena: 18 PT: 4 PVEM: 4 PRI: 1 EN CONTRA: PAN: 6 ABSTENCIONES: MC: 2 SIN VOTO: 1