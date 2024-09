Entre empellones entran diputados al Congreso de Tamaulipas

Cd. Victoria, Tam.

Con el respaldo de dos diputados del Partido Acción Nacional (PAN), como a nivel nacional, el Congreso de Tamaulipas aprobó en el Pleno las reformas judiciales, convirtiéndose en el estado 17 en avalar la propuesta de elegir a los ministros, magistrados y jueces por voto popular.

En una sesión mañanera en la que estuvieron envueltos policías antidisturbios, trabajadores del Poder Judicial de la Federación, diputados locales, el Congreso local aprobó la minuta para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Mexicana.

Con el acceso bloqueado por empleados judiciales que fueron retenidos por los policías, los diputados de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano lograron entrar entre empujones y gritos de "¡Abran las puertas!" y "¡No somos delincuentes!"

Al mismo tiempo que se desarrollaba la manifestación en el acceso del Congreso local, 7:29 de la mañana, en el Pleno se aprobaba con 20 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención por los diputados locales. Minutos después de conocer el aval de la minuta, los empleados del PJF retiraron sus sillas, toldos y mesas que tenían 24 horas en plantón.

El documento recibió el voto a favor de los diputados Leticia Sánchez Guillermo y Raúl Rodrigo Pérez Luévano, del PAN, así como de las dos diputadas independientes, Danya Silvia Arely Aguilar Orozco y Linda Mireya González Zúñiga, que se sumaron a los 16 votos de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional.

DIPUTADOS QUIEREN SER JUECES Y MAGISTRADOS, ACUSA EL PAN

Al hacer uso de la tribuna, la diputada del PAN, Nancy Ruiz Martínez acusó a los diputados de Morena de aprobar las reformas en fast track porque les permitirá acceder a los cargos de jueces, magistrados y ministros.

"Se tiene que decir con todas sus letras: esta reforma lo que busca es que los diputados tengan la oportunidad de acceder al honorable cargo de ser juez, magistrado o ministro mediante el tráfico de influencias y la corrupción que los caracteriza", señaló.

Muestra de cómo lo hicieron en el último sexenio donde se "perpetraron" personas que tienen espacios en el Poder Ejecutivo en los gobiernos del PRI y del PAN, y ahora aseguran que cambiaron al unirse a Morena.

Sumado a que la reforma judicial no toca a las fiscalías locales ni a la Fiscalía General de la República (FGR), que son las que han fallado al presentar expedientes sólidos para que los jueces emitan las órdenes de aprehensión y sentencias.

"No estamos en presencia de una reforma judicial que busque mejorar la impartición de justicia, no está desarrollada para ver por la justicia de las víctimas, no es integral, ya que las fiscalías no se ven afectadas y son ellas las principales responsables que en aquellos temas penales no obtengan la justicia que ellos anhelan por deficiencias en la integración de las carpetas de investigación y no combate la corrupción de las fiscalías, las cuales son un reproche muy recurrente de nuestra sociedad".

El diputado de Morena, Humberto Prieto Herrera, señaló que la reforma judicial da pie a un sistema de justicia más transparente a favor de todos los ciudadanos y no de un grupo privilegiado, como se ha hecho en los últimos años.

"Esto se debe de ver como una oportunidad histórica para fortalecer integralmente la estructura de nuestro sistema judicial, ya que la misma tiene como propósito devolverle al pueblo la factura de decidir quién imparte justicia en nuestro país, garantizando una Judicatura transparente, eficaz y que satisfaga las necesidades que la población exige".

El legislador de Morena insistió que ahora se le permitirá a la población elegir a sus jueces, magistrados y ministros, y no sean los grupos de poder para evitar las cuotas partidistas, por intereses personales, ajenos al "bien común".

"Protegiendo así la independencia de nuestro sistema judicial, dando fin a la corrupción que por años ha lacerado el tejido social".

JUECES Y MAGISTRADOS DEBERÁN FAVORES

El PRI a nombre del diputado Edgardo Melhem Salinas reconoció que el Poder Judicial fe la Federación requiere de una reforma por la lentitud en que procesan los juicios, afectando a miles de víctimas que necesitan un sistema judicial más ágil, sin embargo, la presentada por Morena viene dañada de orige.

"Está enfocada más a un sentido popular partidista, que un sentido procesal judicial. Porque se han enfocado en poner candados en esta nueva ley para tener un control absoluto del Poder Judicial y no en la forma de cómo ser una justicia expedita para las víctimas que llevan un juicio".

Señaló que hay casos que llevan años sin resolverse, y resultan en que los imputados eran inocentes. Pero en la actual reforma judicial no se escuchó a los diferentes grupos sociales, de especialistas, de docentes, de estudiantes, y de los propios empleados del PJF.

"Creemos y ojalá esto no lleve a que haya más corrupción, porque sí había corrupción pero con estos mecanismos muchos que sean electos van a estar sujetos a favor que les hagan desde el Poder Ejecutivo".

Por último, el diputado Gustavo Cárdenas de Movimiento Ciudadano cuestionó a sus compañeros de Morena si esta reforma cambiará realmente el sistema judicial en México, cuando hay una desconfianza de empresarios y mercados internacionales por lo que se viene en el país.

"Va a haber fuga de capitales de este país y no va a haber forma de captar impuestos, no va a haber manera de recolectar lo que generan los trabajadores y empresarios que es lo que cuenta, y es el dinero que tiene este estado".

Insistió que al aprobarse la reforma se está sometiendo a uno de los poderes de la Nación, que es el Judicial, y no llevará a ningún buen camino.

Entre empujones, los legisladores entraron al recinto que era bloqueado por los trabajadores del Poder Judicial.