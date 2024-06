Aprueba Congreso de Tamaulipas reforma judicial de AMLO

Cd. Victoria, Tam.- El Congreso de Tamaulipas abrió la puerta a la discusión de la reforma al Poder Judicial de la Federación, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de concluir su sexenio.

El diputado local de Morena, Isidro Vargas Fernández, explicó que se instalará un parlamento abierto en el que participarán abogados, investigadores, gremios, cámaras empresariales para conocer el posicionamiento y nutrir las reformas.

La reforma plantea que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, así como modificar sus remuneraciones; también propone reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a nueve.





AUSENCIA DE INDEPENDENCIA

Plantea "corregir" la supuesta "ausencia de independencia" en las instituciones encargadas de la impartición de justicia. El documento señala que esto es una causa estructural de desigualdad entre los mexicanos y quienes radican en el país.

Actualmente, los ministros de la SCJN son 11 y son propuestos por el Poder Ejecutivo, llámese presidente de la República, y posteriormente son ratificados por el Congreso de la Unión. Si el cambio se logra concretar, los jueces, magistrados y ministros serán elegidos por votaciones como un cargo público y no por meritocracia y capacidad de cada individuo.

Al ser una reforma de ese calado, debe ser aprobado por la mayoría de los congresos locales de las 32 entidades federativas, al impactar la impartición de justicia a nivel nacional.





ABRIRÁN FORO

En ese sentido, el diputado local dijo que "Primero va a llegar a las universidades, a las cámaras, a los organismos, a las ONG´s, se va a abrir un foro, un parlamento abierto para que toda la sociedad esté enterada de las modificaciones legales a esta gran reforma judicial", dijo.

Como Congreso local, continuó, estudiarán el tema por algunos meses, y durante la Diputación Permanente se platicará para arrancar con los parlamentos abiertos para escuchar a todos los grupos sociales, académicos, bufetes de abogados, investigadores y todos los interesados en el tema.

El legislador, de extracción morenista, aseguró que el Poder Judicial se ha corrompido a nivel nacional y local porque las personas que se encargan de hacer valer la ley están vinculadas con actos de corrupción, y esta reforma plantea renovarlo.





IMPERA NEPOTISMO

"Deben ser personas probadas con méritos dentro del Poder Judicial y no simplemente que se otorguen estos nombramientos a familiares, porque luego se van heredando cargos y hay un gran nepotismo actualmente en el Poder Judicial. Es necesario sacudir al Supremo Tribunal", señaló el diputado al referirse al Poder Judicial en Tamaulipas, que está vinculado con el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lo que presuntamente afecta que haya acceso a la justicia en el estado.

"En este caso, sí sabemos que el gobernador anterior, Cabeza de Vaca, nombró a magistrados y, a su vez, los magistrados asignaron a los jueces. En este caso sí tiene que renovarse el Poder Judicial en el estado de Tamaulipas para renovar estos cargos y que no estén privilegiando intereses del pasado, porque no han avanzado las carpetas de investigación, no han avanzado los hechos y actos de corrupción que suscitaron en el gobierno de Cabeza de Vaca".