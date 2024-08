Quitarán operación de Comapas a municipios

El Mañana / Staff.- Los presidentes municipales han resultado ser malos administradores de la Comapas, al grado de dejarlas al borde de la quiebra, aseveró el secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, por ello se llegó al acuerdo de adherirlas al Estado.

Además, se tiene conocimiento que hay fallas técnicas en la operación de la red de distribución, y mal manejo del presupuesto que tienen a su disposición, lo que ha derivado en la preparación de un cambio de política pública para quitarles la operación administrativa de los organismos operadores de agua.

"La idea no es quítate tú para ponerme yo, la idea es de que finalmente sea una sola entidad gubernamental normativa". Raúl Quiroga Álvarez, Secretario de Recursos Hidráulicos

"La idea no es quítate tú para ponerme yo, la idea es de que finalmente sea una sola entidad gubernamental normativa, por supuesto, la operación no la podemos tener desde la Secretaría, pero sí el estar viendo que las cosas se lleven a cabo como deben llevarse a cabo y que no cada alcalde haga lo que considere que puede hacer o deba hacer. A su leal saber y entender, ¿verdad? Que diga, no, pues es que yo creo que de aquí puedo agarrar para esto, en fin, lo que ya todos sabemos", dijo sobre el tema.

Y aunque las comisiones municipales de agua potable y alcantarillado son organismos descentralizados de los gobiernos municipales, son nombrados por los alcaldes y se designan a personas cercanas.

Sumado a que muchas de ellas están "sumamente endeudadas", al borde de la quiebra, y de seguir así es imposible que por sí solas paguen el endeudamiento que arrastran desde hace años.

Tan solo las Comapas de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Río Bravo acumulan una deuda de 170 millones de pesos con la banca de desarrollo, de acuerdo con un reporte de la Secretaría de Finanzas, sin considerar los endeudamientos con la CFE, el IMSS, y proveedores.

Los endeudamientos están formalizados con el Banco de Desarrollo de América del Norte (Cofidan), entre los que destaca la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros que mantiene una deuda de 136 millones de pesos con un plazo a liquidar para en 2033.