Piden colectivos panteón forense

Nos orillan a manifestarnos así porque nosotros lo que queremos son respuestas, que nuestros familiares estén de regreso, y si están ahí en el panteón de la Cruz que los identifiquen y nos digan si son nuestros desaparecidos". Rubén Pérez Riestra, vocero del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos

Familiares de personas desaparecidas hicieron una petición al Ayuntamiento de Victoria para que done un predio en donde se pueda llevar a cabo un Panteón Ministerial que ayude a la identificación de restos no identificados del panteón de la Cruz, se trataría del cuarto panteón forense en el estado que se sumaría a los que ya se cuenta en Miguel Alemán, San Fernando y el Mante.

"No han iniciado la obligación que tienen como Fiscalía de identificar los cuerpos que tienen en el panteón de la Cruz porque no existe un panteón ministerial, un panteón forense, por eso decidimos venir por la vía pacífica para solicitar al alcalde que se nos done ese predio para que la Fiscalía pueda hacer su trabajo porque todo está parado", indicó el vocero del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Rubén Pérez Riestra.

Oficialmente Tamaulipas cuenta con alrededor de ocho mil carpetas de personas desaparecidas de 2010 en adelante, a nivel nacional la cifra oscila en los 110 mil desaparecidos con más de 52 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes, esta entidad ocupa el tercer lugar en Desaparición de Personas y el segundo, por detrás de Colima, en relación al número de habitantes, el cuarto lugar en porcentaje de no-localización, y el undécimo lugar en porcentaje de localización sin vida.

"Nos comentan en la Fiscalía que ya había hecho la petición (para la donación de un predio), pero que no habían tenido respuesta", recordó Pérez Riestra, "nos orillan a manifestarnos así porque nosotros lo que queremos son respuestas, que nuestros familiares estén de regreso, y si están ahí en el panteón de la Cruz que los identifiquen y nos digan si son nuestros desaparecidos".

El Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos se encuentra integrado por 475 familias de Ciudad Victoria y municipios de la zona centro del estado, el vocero de esta agrupación detalló que el protocolo de la Fiscalía exige que se debe de contar con un cementerio dónde inhumar nuevamente aquellos restos que no hayan sido identificados exitosamente, "donde puedan sepultar los cuerpos de las personas no identificadas que tienen aquí en Ciudad Victoria".