Coepris advierte por uso de vapeadores

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios mantendrá la alerta sanitaria por la venta y uso de cigarros electrónicos, o vapeadores, por lo que llevará a cabo el decomiso de estos aparatos así como la clausura de establecimientos comerciales que los mantengan en exhibición al público.

"Tenemos una alerta sanitaria de Coepris y tuvimos un operativo muy intenso hace seis meses, donde decomisamos alrededor de 30 o 40 máquinas expendedoras en todo el estado, un negocio inclusive aquí en Victoria que estaba dedicado a la venta de estos vapeadores y es un riesgo para la salud pública, decíamos en aquel entonces que con este tipo de vapeadores que no están autorizados son un riesgo", mencionó el comisionado estatal de Coepris, Oscar Luis Terán Lara.

La alerta señala que el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos – CDC, por sus siglas en inglés – detectó la presencia de acetato de vitamina E en los pulmones de 35 pacientes fallecidos por problemas respiratorios, este químico es utilizado como aditivo en estos dispositivos, asimismo, los líquidos no cuentan con certificación sanitaria alguna y muchos de estos son hechos a base de nicotina, así como por la presencia de elementos cancerígenos en sus componentes electrónicos.

"Me han reportado que se siguen vendiendo, mandamos operativos, los programamos y los vamos a seguir haciendo, aquí el mensaje para la población es que los vapeadores son un riesgo", recalcó Terán Lara, "por lo general son máquinas expendedoras, nosotros las retenemos y nos las llevamos, es difícil sancionarlos porque algunos están en plazas comerciales y no hay una persona física a quién perseguir".

No obstante, en el anterior operativo de decomiso se llevó a cabo la clausura definitiva de un establecimiento que tenía la venta de estos aparatos al público en general, "no hay permiso para vapeadores, es una alerta sanitaria que está vigente en el país; y no están regulados en el estado, en el país, no cumplieron con la disposición entonces no tienen un permiso para usarse".