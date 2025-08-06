Programas de becas para alumnos con discapacidad

Con el propósito de garantizar que más jóvenes accedan a la educación superior en condiciones de equidad, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) lanzó dos importantes programas de becas correspondientes al ciclo escolar Otoño 2025-3: la Beca de Nuevo Ingreso y la Beca para Personas con Discapacidad.

Ambas iniciativas forman parte de la política institucional del rector Dámaso Anaya Alvarado, quien ha reiterado su interés por fortalecer los principios de inclusión, justicia social y reconocimiento al mérito como ejes fundamentales para impulsar el desarrollo académico en la entidad.

La Beca de Nuevo Ingreso está dirigida a estudiantes que concluyeron el bachillerato con un promedio general mínimo de 9.5 y que están por incorporarse a un programa de licenciatura o técnico superior universitario en la UAT. El apoyo consiste en la exención total del pago de inscripción durante el primer periodo, con posibilidad de renovarse hasta concluir la carrera, siempre que el estudiante mantenga un promedio igual o superior a 9 y no repruebe materias.

La Beca para Personas con Discapacidad brinda respaldo a quienes presentan una discapacidad permanente y estén por iniciar estudios en bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura o posgrado en la UAT. Esta beca contempla la exención del 100 % del pago de inscripción en cada periodo, renovándose a lo largo de la trayectoria académica, siempre que se cumplan los criterios establecidos.

Para solicitarla, las y los aspirantes deberán contar con ficha de inscripción, sin haber efectuado el pago, presentar diagnóstico médico actualizado que describa el tipo de discapacidad, así como el formato oficial emitido por el Sistema DIF.

En ambos casos, las solicitudes deberán presentarse del 4 al 13 de agosto de 2025 ante el responsable de becas de la dependencia académica de su interés, y para tal efecto, deberán descargar y completar la solicitud oficial y la cédula socioeconómica disponibles en el sitio oficial https://profesionalizacion.uat.edu.mx/. La aplicación de los beneficios iniciará a partir del 19 de agosto.

Mayores informes en la Dirección de Profesionalización de la UAT, teléfono conmutador 834 318 1800, extensión 1952; o al correo electrónico direcciondebecast@uat.edu.mx; así como en las redes sociales oficiales de esta dependencia.