Advierten sobre casos de psicólogos fraudulentos

El Colegio de Psicólogos Victorenses cuenta con una Comisión de Prácticas Profesionales que se dedica a supervisar que los profesionales de la Psicología en esta capital y que se encuentren debidamente preparados para atender las necesidades de salud mental, así como a denunciar prácticas carentes de rigor científico que se hacen pasar como psicoterapias.

Esto lo reveló el psicólogo Rafael Gallegos García, "El propósito de la Comisión de Prácticas Profesionales es supervisar la formación de los estudiantes, que estén adheridos al colegio y también en las universidades, a la vez de buscar ´castigar´ las malas prácticas... he escuchado rumores de colegas que aunado a la práctica meten lectura de cartas y eso no está para nada basado en evidencias, así que a través de la gente que nos ayude a denunciar a quien no esté ejerciendo de manera adecuada sus prácticas".

El profesional en Salud Mental señaló que para poder ofrecer psicoterapia los licenciados en Psicología deben de contar al menos con una maestría en Psicología Clínica, aspecto que es investigado por la Comisión de Prácticas Profesionales del Colegio de Psicólogos local; la falta de profesionalización en este campo puede llevar a que se compliquen padecimientos mentales, como la depresión, ansiedad, estrés o comportamientos compulsivos que pueden llegar a afectar el día a día de las personas.

"Hay mucha gente que se decepciona de nuestro trabajo, tristemente por unos cuántos que no se han estado desempeñando adecuadamente la estamos llevando todos; así que los esfuerzos del trabajo que estamos haciendo del voluntariado y de la Comisión de Prácticas Profesionales es dignificar nuestra profesión, darle la seriedad y que la gente conozca lo que de verdad significa ser psicólogo y psicoterapia".

Gallegos García invitó a la población para que denuncie prácticas poco ortodoxas o fraudulentas que se hacen pasar por psicoterapia, "Desgraciadamente aún hay mucha desinformación respecto a nuestra profesión y hay muchos colegas allá afuera que no están actuando de una manera demasiado ética o que están utilizando métodos que no están basados en la evidencia... de pronto vemos en Facebook publicaciones de ´Psicología y Tarot´, por ejemplo; el tarot como entretenimiento está bien, pero la Psicología es una profesión, y juntas, pues ya no".