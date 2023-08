Suma dengue 46 casos

Cd. Victoria, Tam.

Los casos de dengue en lo que va del año mantienen un comportamiento estable, a pesar de las previsiones en el sentido que 2023 sería un año en el que esta enfermedad registraría un repunte, lo que hasta el momento no ha sucedido.

El informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE) federal, precisa que hasta el momento se han confirmado solamente 46 casos que si bien superan a los acumulados hasta 30 de julio del 2022, no es lo que se estaba previendo.

Los casos del presente año siguen focalizados en el sur del estado, mientras que en otros municipios la presencia es muy baja, en tanto que algunos reportes se mantienen como sospechosos.

Tampico con 23 casos, distribuidos 16 no grave y siete con signos de alerta, así como Madero con 12, nueve no grave y tres con signos de alerta, son los que tienen más presencia de los serotipos uno, dos y tres del dengue virus.

Los casos restantes, once, se distribuyen en los municipios de Altamira, González, Victoria, Abasolo y Reynosa. Del total de casos confirmados, 31 corresponden a tipo no grave y 15 a tipo con signos de alerta, es decir que no hay pacientes con dengue tipo grave.

La DGE también da a conocer que 73 por ciento de los casos confirmados de dengue en el país lo concentran Quintana Roo con mil 656, Veracruz con mil 271, Yucatán mil 241, Puebla 620 y Morelos 544.

Finalmente. informa que lo que va del 2023 a nivel nacional se han notificado 212 defunciones por probable dengue, de las cuales, 13 están confirmadas, 101 se encuentran en estudio y 98 se han descartado. Mientras que de Tamaulipas se están estudiando cinco fallecimientos, para confirmar o descartar que haya sido a causa de la infección de dengue.