´Aún no la libra CDV´: Pendiente proceso judicial

Cd. Victoria, Tam.- En el caso del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, de 2016 a 2022, el amparo que obtuvo por parte de un juez federal no lo libera de las acusaciones de la Fiscalía General de la República por los delitos de Delincuencia Organizada, Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Evasión Fiscal Equiparada, dijo el abogado especialista en materia Penal, Jesús Eduardo Govea Orozco.

"No ha sido exonerado de nada, por otro lado esto no restringe la posibilidad de que la Fiscalía General de la República siga investigando", y agregó, "La decisión tomada en ese juicio de amparo es respecto a la orden de aprehensión que en su momento fue girada, pero esto no implica que se hayan desvirtuado o que se haya anulado el contenido de los datos de prueba que en su momento dieron lugar a la emisión de esa orden de aprehensión".

El abogado penalista recordó que esta orden de aprehensión corresponde a una investigación iniciada por la anterior administración federal, sin embargo, el también consejero jurídico de Morena recordó que la actual administración estatal lleva a cabo un proceso de revisión al proceso de entrega-recepción por diversas irregularidades, por lo que no se descarta que sean presentadas nuevas acusaciones en contra de García Cabeza de Vaca.

"Tengo conocimiento, porque así se ha hecho del dominio público, que la actual administración está ejerciendo varias acciones legales, fundamentalmente denuncias en contra de servidores públicos y muy probablemente sabremos más adelante si habrá denuncias también directamente en contra del exgobernador".

EXMANDATARIOS

El exgobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba recibió el miércoles sentencia de nueve años de prisión por parte de un juez federal de los Estados Unidos, no obstante que al final habrá de pasar tres años, al restarle a la condena los casi seis años de cárcel preventiva; por otro lado, el también exgobernador Eugenio Hernández Flores no podría gozar de este beneficio.

"Esto no implica su libertad inmediata; ya se ha dado a conocer que pasará algún tiempo en prisión condicionado, desde luego, a buen comportamiento y a otros aspectos legales que tienen que ver con el Estado de Derecho en aquel país",

"Aquí en México habría eventualmente otras acciones o procesos que estarían pendientes de dilucidarse, pero no es el momento para anticiparse a alguna víspera", dijo.

Yarrington Ruvalcaba fue sentenciada a 108 meses de prisión por los delitos de Soborno y Lavado de Dinero, al haber aceptado más de 3.5 millones de dólares con los que habría adquirido propiedades en el vecino país del norte; fue detenido el diez de abril de 2017 en la ciudad de Florencia, Italia, al contar con dos fichas rojas de Interpol solicitadas por los gobiernos de México y EU.

El caso de Eugenio Hernández Flores es completamente diferente, señaló, "El enjuiciamiento del exgobernador no ha iniciado, habría que tener en cuenta esta circunstancia". El exgobernador del período 2004-2010 fue detenido en esta capital el seis de octubre de 2017 por supuestos delitos de peculado y lavado de dinero, además, contaba con una ficha roja de Interpol, siendo requerido en diciembre de ese año para su extradición a EE.UU., donde es acusado por lavado de dinero.

"No es viable hacer un paralelismo que es, concretamente, el que se le pudiera computar el tiempo que lleva privado de la libertad, por una razón muy básica: él está privado de su libertad aquí en México por una causa penal diversa que corresponde al Estado". Hernández Flores se encuentra en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorice su extradición al vecino país.