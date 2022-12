En la ´mira´ casetas de Seguridad

Tenemos que separar la situación legal del predio y la instalación con la función operativa que tenemos que cumplirle a la ciudadanía, (su legalidad) ya lo está verificando Contraloría, las únicas que no se han recibido físicamente por parte de Patrimonio son las dos que están allá por Nuevo Laredo"Sergio Chávez García, secretario de Seguridad Pública

«Tenemos que separar la situación legal del predio y la instalación con la función operativa que tenemos que cumplirle a la ciudadanía, (su legalidad) ya lo está verificando Contraloría, las únicas que no se han recibido físicamente por parte de Patrimonio son las dos que están allá por Nuevo Laredo», mencionó el secretario de Seguridad Pública estatal, Sergio Chávez García, «ya están construidas, no se han entregado, tienen vicios ocultos y por esta situación no las ha recibido Patrimonio, ahí hay algún diferendo con las constructoras y eso es cuestión de Obras Públicas».

En dichas estaciones se ofrece albergue, atención y protección a los viajeros que tengan necesidad de cruzar por Tamaulipas, estas se localizan en un promedio de cincuenta kilómetros entre sí a lo largo de las principales carreteras que cruzan la entidad; no obstante la falta de documentación de las 24 estaciones en funcionamiento estas continuarán ofreciendo el servicio a los viajeros, particularmente para los traslados en horarios nocturnos.

«Las 24 están trabajando y a todas se les asignó una unidad nueva y también se les está reforzando con personal; son diez efectivos en cada Estación, en armamento estamos sin novedad, todos los elementos cuentan con su arma corta y su arma larga», Chávez García reiteró que, «únicamente falta la entrega formal de dos estaciones que están en Nuevo Laredo pero todas las demás ya están operando, el que no nos las hayan entregado no implica que haya afectación operativa».

Por otro lado, el secretario de Seguridad mencionó que actualmente se cuenta con un clima favorable para los traslados terrestres por la entidad, aclaró que se han presentado situaciones de riesgo focalizadas en municipios fronterizos donde ya se trabaja con autoridades federales para restablecer el orden, «las agresiones que hemos sufrido, han sido en la franja fronteriza; aquí (Victoria) a la autoridad no se le ha agredido y procuramos mantener un efectivo y acrecentarlo día a día como medida de disuasión», mientras que en el caso de Nuevo Laredo se reforzó recientemente con 300 elementos de la Defensa Nacional.