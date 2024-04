Obtiene el alcalde amparo provisional

El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, obtuvo una suspensión provisional para que sus derechos político-electorales le sean restituidos.

El incidente de suspensión 529/2024-4 con fecha de este 11 de abril señala que la jueza Octava de Distrito en el estado de Tamaulipas ordena a las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE), y del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) no suspender los derechos político-electorales y prerrogativas al alcalde Peña Ortiz, hasta que se resuelva el fondo del asunto.

"Se concede la suspensión provisional a Carlos Víctor Peña Ortiz para el efecto de que no se apliquen los efectos de la ejecutoria número 47, dictada el cuatro de agosto de dos mil veintidós, por el Magistrado de la Sala Regional Victoria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, habilitado como Magistrado de la Sala Regional de Reynosa, Tamaulipas, residente en esta ciudad, en la carpeta de apelación CA/0046/2022, y materializada en los oficios 202/2024 y 204/2022, contenidos en la carpeta procesal CO/0017/2021; consecuentemente, deberá restituirse con el carácter de provisionalidad al quejoso en el goce de los derechos políticos y electorales".

Y se cita el 18 de abril, a las 10:45 de la mañana, a la audiencia incidental para determinar si se le concede el amparo definitivo contra la suspensión de sus derechos político-electorales; es decir, no se le han restituido de forma definitiva sus derechos al alcalde y se trata de una resolución momentánea.

"Se considera que la naturaleza del acto reclamado podría tener como consecuencia la privación al quejoso de sus derechos político-electorales y civiles, sin que a la fecha se haya dictado auto de vinculación a proceso o sentencia definitiva que lo establezca como sanción ni encontrarse con la declaración de ser prófugo de la acción de la justicia, lo cual le causaría daños y perjuicios de imposible reparación", continúa el expediente.

SUSTITUCIÓN YA ESTÁ TOMADA

El representante de Morena, Andrés García-Repper Favila señaló que es una suspensión provisional y no definitiva, y aún con la restitución de sus derechos político-electorales, la sustitución de Peña Ortiz ya está tomada.

"Este mandato de esta juez no suspende lo que yo acabo de hacer en nada, porque es como si no sufriera esa condición jurídica, sino que fuera una sustitución que nosotros hiciéramos unilateralmente, no provocada por ningún acto jurídico. Si se resuelve, bien por él".

Dijo que a pesar de haber cambiado la situación jurídica del alcalde de Reynosa, el cambio del titular de la candidatura ya se efectuó y notificó al Ietam, por lo que será el órgano el que determinará la designación de Zertuche Zuani como candidato de Morena a la alcaldía.

"Sabemos, además, que no es la única causa; recordemos que tiene un tema de no estar inscrito en el padrón por no renovar la credencial de elector, que fue la confirmación que le hizo la Sala Superior de no tener renovada la credencial".

Y, aclaró que no es por capricho la sustitución, ya que se tomó dentro de un contexto complicado para el instituto político.

"En conocimiento de eso, el partido habría tomado esta decisión que hemos tomado; bueno, el partido ya tomó esta decisión, si esta situación jurídica cambia y el partido toma otra decisión contraria, otra vez tiene que ser en México, pero nosotros estamos tratado de cumplir de buena fe".