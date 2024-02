Canasta básica se encarece

De que no lleguen, todavía no está sucediendo, pero que se encarezca el producto sí, no sólo por el transporte, sino por la inseguridad que priva en las áreas donde se producen éstos¨. Abraham Rodríguez Padrón, director de la Fecanaco Tamaulipas

La violencia que se vive en las zonas donde se produce el alimento y en las carreteras del país por el que se distribuyen, ha encarecido el precio de productos de la canasta básica en Tamaulipas, reconoció el director de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco) en el estado, Abraham Rodríguez Padrón.

Dijo que en muchos casos los transportistas ya no quieren circular por diferentes carreteras del país por el alto índice de robos con violencia, extorsión y asaltos para despojarlos de la mercancía. A pesar de la violencia que se vive en las carreteras y que provocó el paro a nivel nacional de los transportistas, generando caos en diferentes estados por el bloqueo de las carreteras, eso no ha frenado que lleguen los productos de la canasta básica a Tamaulipas.

DAÑO COLATERAL

"De que no lleguen todavía no está sucediendo, pero que se encarezca el producto sí, no sólo por el transporte, sino por la inseguridad que priva en las áreas donde se producen". Este problema se registra, principalmente, en el limón, el aguacate y el plátano, productos que llegan de otros estados a Tamaulipas: "Nosotros todo lo traemos del exterior y, lógicamente, si no hay transporte, viene y nos pega".

Asimismo, reconoció que Tamaulipas no es un estado en el que se registren robos o asaltos a transporte de carga pesada como en Estado de México, Zacatecas o Michoacán, por lo que no es un problema de gran escala para los traileros y los empresarios.

"Hasta ahorita no nos ha tocado una situación en Tamaulipas de esta característica como en otros estados como en Estado de México, Zacatecas, Michoacán; no ha estado esta situación, pero está repercutiendo porque la gente de ahí ya no quiere salir".

REFLEJAN HARTAZGO

Y aunque no están a favor de la manifestación que llevaron los transportistas, eso refleja el hartazgo de ese gremio sobre los constantes robos y asaltos que sufren en las carreteras del país, exigiendo que se garantice su seguridad al momento de trasladar la mercancía.

"Es una afectación que tiene al gremio casi paralizado por las situaciones de inseguridad en las carreteras, esto que ellos están demandando y lógicamente ellos están reclamando los servicios al turismo, incluso, y eso es una situación que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto para garantizarles en toda la República toda esta situación, no es sólo Tamaulipas".

SEÑALAN