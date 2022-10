Cambio de hospital tendrá que esperar

Cd. Victoria, Tam.

"El Hospital Civil es un hospital de muchos años – uno de los que tiene más años en el estado – pero no es el que está peor, junto con la situación del equipo tenemos gente muy importante que hace grandes cosas en el hospital", matizó el secretario de Salud estatal, Vicente Joel Hernández Navarro, "no tienes una cama cómoda, no tienes instalaciones que sean de un hospital moderno y por ahí hay unos planes que no serán el momento de hacerlos, porque están en estudio, y viendo con el gobernador para ese Hospital Civil".

El Hospital Civil de Victoria cuenta con 88 camas censables, ofrece cirugías de segundo y tercer nivel, y cuenta con 800 trabajadores de base, 80 médicos especialistas y en carreras troncales como cirugía, medicina interna, ginecología y pediatría, y especialistas en neurocirugía, urología, cirugía plástica, neonatología, cardiología, y en urgencias; por otro lado el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer Varela, confirmó esta semana que está en proceso la sustitución del Hospital Civil de Ciudad Madero y el Hospital General ´Dr. Alfredo Pumarejo´ de Matamoros, asimismo se dará mantenimiento al Hospital General de Nuevo Laredo y al Hospital General de San Fernando.

"No se tiene la situación de – dentro de esa misma estructura – hacer un nuevo Hospital Civil... No se descarta completamente porque vamos iniciando, el planteamiento inicial del proyecto del ´camino´ y lo que sigue en el transcurso del caminar es evaluar todo", dijo que como medida alternativa se acordó con autoridades federales el reforzamiento del Hospital Regional de Alta Especialidad ubicado también en esta localidad.

Por otro lado, el doctor Hernández Navarro recordó que el Gobierno de la República apoyará a Tamaulipas con cien millones de pesos para la compra de medicamentos de primero y segundo nivel, así como para el cáncer, con los cuales se podrá garantizar el abasto al menos para los próximos tres meses, "son 115 millones lo que nosotros calculamos, nos depositan cien y ya es muy cercana la cantidad... pero como aquí no tenemos un convenio con INSABI no nos llega el medicamento en especie, nos llega el recurso, y conseguir eso sin INSABI no es fácil habría que buscar un refuerzo con Gobierno del Estado para llegar a ese cien por ciento".