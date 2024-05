Llevarán el caso de Cabeza de Vaca a la Corte Suprema

Cd. Victoria, Tam.

Los candidatos a alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz y al Senado, Eugenio Hernández Flores, no han sido medidos con "la misma vara" con que las autoridades jurisdiccionales en materia electoral lo han hecho con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, lamentó el abogado Javier Coello Zuarth.

Explicó que no ha habido un piso parejo en contra de los candidatos de Morena y del Partido Verde, ambos con órdenes de aprehensión en el país, tanto como en Estados Unidos, pero que siguen firmes en sus candidaturas.

Los comentarios del abogado penalista se dan por la resolución definitiva de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de dejar fuera a García Cabeza de Vaca de la lista de diputados federales por la vía plurinominal por el Partido Acción Nacional (PAN), a pesar de contar con dos suspensiones definitivas que lo protegen contra la inhabilitación de sus derechos político-electorales, como de una futura detención.

"¿Cuál era la prisa de los magistrados para resolver estos recursos en contra de mi representado? No lo sabemos. No han medido con la misma vara a los candidatos, sobre todo a los de Morena", dijo.

ARREMETE VS. PEÑA Y GEÑO

Arremetió en contra del candidato de Morena a la alcaldía de Reynosa, Carlos Peña, a quien le ratificaron su candidatura, a pesar de tener órdenes de aprehensión en su contra.

Caso similar al de Eugenio Hernández, candidato al Senado por el PVEM, que tiene una orden de aprehensión liberada por un juez de Estados Unidos y una orden de extradición, y que en las próximas sesiones será analizado por los magistrados electorales.

"Quiero resaltar a una persona que va a ser reelegido como presidente municipal de Reynosa, Tamaulipas; está el asunto de Eugenio Hernández Flores, que lo van a resolver; espero que lo midan con la misma vara, porque este señor tiene una orden de aprehensión internacional por un juez federal de los Estados Unidos de Norteamérica; está prófugo de la justicia, autorizada su extradición, y ahora va a salir el tribunal que él sí es elegible porque él no es prófugo de la justicia", enfatizó.

NO VE PISO PAREJO

Para Coello Zuarth la Sala Superior del Trife no ha tenido una postura de piso parejo con todos los contendientes, dando favoritismo a los candidatos del partido político en el poder.

"Entonces, como lo comentamos, no hay piso parejo. Me da pena referir respecto a quienes no cumplen con las normas jurídicas y ponen en riesgo lo que sigue; ya Francisco Javier García Cabeza de Vaca dio la lucha, y una lucha con el ánimo de poder participar en la vida política del país, no le dieron la oportunidad de hacerlo y puedo decirlo, a la mala".

La jurisprudencia establecida por el Trife pone en riesgo que la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías locales hagan persecución política contra los candidatos de la oposición y los dejen fuera de la contienda electoral.

"¿Qué sigue?, que las Fiscalías de los estados y la FGR son los que van a tripular ahora y son los que van a poder determinar quién va a ser candidato o no, porque al solicitar una orden de aprehensión bajo el criterio del Tribunal Electoral van a dejar inelegibles a todos los que ellos quieran dejar inelegibles".

CRITICA CELERIDAD

Además, criticó la celeridad que se le dio al caso de CDV en la Sala Superior, ya que se presentó el pasado viernes, pero en cuestión de horas se construyó el expediente y se circuló a los magistrados.

Adelantó que vigilará a los cinco magistrados para observar si se trató de compromisos a futuro y sean premiados con un cargo público en el Gobierno de México, como se ha observado en otros exfuncionarios del Poder Judicial de la Federación.

"Porque no queremos pensar que hay ciertos compromisos a futuro y resulta que después salen con una posición en el Gobierno federal, como lo hemos visto en otros casos de otros exfuncionarios del Poder Judicial de la Federación. Estaremos vigilando, estamos en una posición complicada en el tema jurídico-electoral; por el tema penal no tenemos ningún inconveniente, las suspensiones definitivas son claras, pero seguiremos adelante representando y velando por los derechos de Francisco García Cabeza de Vaca.