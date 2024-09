Se quejan en Sala Regional

Cd. Victoria, Tam.

El diputado local Gerardo Peña Flores, anunció que se presentó un recurso de queja ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Federal Electoral, por las violaciones a los derechos político-electorales que limitan la toma de protesta a una credencial, aun cuando ya recibieron la Constancia de Mayoría emitida por el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) que los acredita como legisladores electos.

"Es algo evidentemente inconstitucional, creo que es un exceso el tratar de limitar el rendir protesta a una credencialización.

"Estamos seguros como ha sido en otros casos, que la ley dará la razón y que tarde o temprano, más temprano que tarde seguramente se va a caer; entonces nuestra solidaridad total, obviamente con nuestro compañero y amigo Ismael", señaló al momento de ingresar al Congreso junto con su compañero de bancada Vicente Verástegui Ostos.

A pregunta expresa si se presentaría para tramitar su credencial y a la postre a la toma de protesta de Ley, dijo desconocer el tema, y en caso de no acudir lo haría su suplente Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, insistió que es un tema que determinará el PAN.

Estoy seguro que Ismael estará con nosotros más temprano que tarde, seguramente, porque pues esa ley, como yo les digo, es evidentemente inconstitucional y seguramente se resolverá en la sala regional". Gerardo Peña Flores, diputado local

Al cierre de esta nota informativa, el diputado García Cabeza de Vaca no se presentó al recinto legislativo para obtener su credencial. Sin embargo, días antes el hermano del ex Gobernador aseguró que es víctima de una persecución política que busca que no llegue el Congreso local, según dijo.

Por lo anterior, Peña Flores aseguró que Ismael García Cabeza de Vaca no tiene ningún tema pendiente con la justicia y lo que se busca es silenciar a la oposición, pero seguramente estará presente en las próximas sesiones ordinarias del Congreso de Tamaulipas, para sumarse a la bancada del PAN, conformada por siete diputados.

"No, él no tiene nada, absolutamente ningún problema. No hay ningún problema. Es más, ha sido más una situación que se ha creado en el medio, pero no tiene ningún problema y él estará muy pronto aquí con nosotros".

DESCARTAN DESBANDADA

El diputado Peña Flores descartó la desbandada de diputados de Acción Nacional hacia la bancada de Morena, como sucedió hace tres años con dos diputadas que llegaron por Morena y se cambiaron al PAN. "No, eso no va a suceder en esta ocasión", aseguró.

Insistió que serán una oposición que analizará cada una de las propuestas presentadas por las mayorías, para determinar su voto a favor o en contra, porque no todo lo votarán en contra.

"Y seremos una oposición donde, desde luego, se asumirá con mucha responsabilidad cada uno de los temas. Cuando sea un no, no será un no sistemático, será un no razonado, dando las razones del porqué no. Y cuando es sí, dando un sí, porque es razonado, por supuesto".