Bajo sitio policiaco mantiene el PAN control del Congreso

De esta manera, en la sesión digital para "romper" la toma del Pleno, se validaron las modificaciones de los artículos 3 y 29 de la Ley del Congreso que impedirán a la bancada guinda retomar el control del Legislativo en los próximos dos años y medio.





CERCO POLICIACO

El segundo round entre morenistas y panistas se inició este martes a las siete de la mañana.

En esta atmósfera de tensión, unidades de la Secretaría de Seguridad Pública arribaron a la sede legislativa para resguardar bajo sitio las instalaciones a petición de la presidente de la Mesa Directiva, la diputada panista Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez.

Fueron desplegados más de 150 agentes quienes impidieron el ingreso al Congreso local a ciudadanos –identificados con Morena– quienes buscaban apoyar en la toma del Palacio Legislativo; fue debido a la intervención de los legisladores de este partido cuando finalmente decenas de ciudadanos pudieron ingresar al inmueble tomando el área de público del salón de sesiones e hicieron acto de presencia por los pasillos del edificio.

La sesión se tenía programada originalmente a las 14:00 horas en donde sería discutido el dictamen de la iniciativa presentada el día anterior por el diputado Raúl Rodrigo Pérez Luévano, dicha reforma pretende modificar la Ley interna del Congreso local para que el presidente de la Junta de Coordinación Política no pueda ser removido durante el resto de la Legislatura sin el respaldo de las dos terceras partes de la votación; actualmente ningún grupo parlamentario cuenta con el respaldo de más de la mitad de los 36 diputados locales.

Desde la mañana, el grupo parlamentario de Morena señaló que la alianza del PAN y PRI pretender aprobar reformas para mantener el control legislativo y evitar el proceso de entrega-recepción entre el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el mandatario electo Américo Villarreal Anaya.

Además, apuntaron, la presencia de los policías que impide el ingreso de ciudadanos al salón de sesiones viola la ley.

CLAUSURAN ENTRADA

Diputados morenistas colocaron una manta a la entrada del salón de sesiones del Congreso local con la leyenda ´Clausurado´, mientras que el resto del Grupo Parlamentario resguarda el interior del recinto legislativo desde el pasado lunes como medida para boicotear la sesión ordinaria ´pública´ anunciada para la tarde del martes.

"Hay que tener las puertas abiertas, hay que darle la oportunidad al pueblo, no es un criminal, el pueblo no son vandalistas como lo están señalando los legisladores del PAN como el día de ayer dijeron, aquí no hay necesidad de que esté la fuerza de Policía Estatal, no hay esa necesidad", señaló la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, "¿dónde están los actos violentos? ¿dónde está el vandalismo, qué daño le han hecho al lugar legislativo?", cuestionó.

Los diputados de Morena finalmente permitieron el acceso de los manifestantes en al menos dos ocasiones saltando el blindaje que hasta ese momento llevaban a cabo elementos de la Policía Estatal, "qué diálogo va a haber si desde temprano aquí está instalada la Policía Estatal, ¿dónde está el diálogo cuando ya están poniendo policías y sitiando el Congreso del Estado... cuál diálogo es el que va a permitir este hombre?", cuestionó en alusión a García Aguiar.

DESTRABAN BLOQUEO

Alrededor de las dos de la tarde, diputados del PRI y del PAN se reunieron con el presidente de la Junta de Coordinación Política para decidir la estrategia para destrabar el bloqueo legislativo; en la reunión estuvo presente el diputado local de Movimiento Ciudadano, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, quien procedió a retirarse del Palacio Legislativo al considerar que no habría condiciones para celebrar la sesión ordinaria.

Asimismo, los diputados Casandra Priscilla de los Santos Flores y Armando Zertuche Zuani se presentaron ante la JUCOPO en representación del Grupo Parlamentario de Morena, impidiéndoseles el acceso a la reunión, "el presidente de la Junta de Coordinación Política se sube a tribuna, ofende a diputadas, a diputados, él solamente recibe órdenes porque es un títere", dijo la diputada del Distrito 08 de Reynosa/Río Bravo.

Zertuche Zuani lamentó el ´espectáculo penoso y bochornoso´ de no ser recibidos por la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, "dieron instrucciones al secretario y a sus asistentes, a su particular, de evitar el diálogo... lo intentaremos porque nosotros no recurrimos ni a la fuerza ni a la violencia, sino al orden y a la ley que es la que estamos buscando que se defienda y se proteja en este caso".

Al mediodía, los diputados morenistas que se encontraban en el área del pleno, cerraron con una cadena y candados el acceso al Congreso.

...Y BLINDAN JUCOPO EN SESIÓN VÍA ´ZOOM´

*A las 17:00 horas, luego de minutos de tensión y ante el arribo de fuerzas de seguridad estatales quienes vestidos de civil impedían el paso al pasillo que conduce a las oficinas de la Junta de Coordinación Política, se anunció que la sesión programada para las dos de la tarde se cambiaba a las 5:30 por vía ´´zoom´´.

*Pasadas de las 17:30 horas inició la sesión virtual del Congreso a la cual no asistieron los diputados morenistas quienes se mantenían al interior de la sala de sesiones, hecho que fue calificado de ilegal y de un atropello a las leyes del estado por los diputados morenistas.

*En la sesión, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos de este poder, a fin de establecer que la persona que ocupe la presidencia de la Junta de Coordinación Política sea elegida mediante la mayoría de las dos terceras partes de los integrantes del pleno.