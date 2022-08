Paga Ayuntamiento millones en laudos

El Ayuntamiento victorense ha erogado hasta el momento un monto de tres millones de pesos para el pago de laudos laborales lo que representa un 60 por ciento del recurso contemplado para ese concepto dentro de Presupuesto de Egresos 2022, indicó el tesorero municipal Luis Carlos Cisneros Gómez.

"Todas las demandas se están atendiendo y se han estado pagando vía parcialidades o en un solo pago de acuerdo a lo que nos llega por parte del Tribunal, se ha atendido todo... creo que son alrededor de unas 17 y se han erogado unos tres millones de pesos lo que llevamos en total, más o menos... pero desconozco cuántas más pueda haber en trámite o que ya estén para cuestión del Tribunal, todavía no me notifican eso".

Recordó que el monto más elevado que se ha pagado por ese concepto ha sido de entre 600 y 700 mil pesos, todas aclaró, son demandas heredadas por administraciones anteriores y a las cuales el Tribunal de Conciliación y Arbitraje apenas está dando respuesta; mencionó que en algunas ocasiones los trabajadores demandantes han sido reasignados a sus puestos de trabajo, esto dependiendo de las mismas resoluciones del laudo.

"Es dinero que no quisiéramos que se esté yendo en demandas porque no es solo la cuestión del dinero sino la situación laboral de las personas y la situación del Municipio, es un peso que no se tenía presupuestado pues sí nos afecta, pero no ha mermado en nada a la operación y le hemos hecho frente", señaló que en caso de que en el último cuatrimestre del año llegaran a presentarse otros laudos que excedan el tope de cinco millones de pesos destinados dentro del capítulo 3940 - Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente –habrá que echarse mano de recurso destinado para el gasto corriente.

Cisneros Gómez aclaró que en algunos casos se ha podido recurrir a la mediación llegando a acuerdos con las partes demandantes en las que tanto el ex trabajador como el Municipio salgan beneficiados, "también la gente acepta la situación onerosa de lo que esto representa sin tampoco agraviar a ellos su patrimonio; hay por varias razones, básicamente en el área de Tesorería es donde se atiende el pago, yo nada más hago el pago... hago la afectación presupuestal".