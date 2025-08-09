Tamaulipas muestra su potencial turístico y económico en la Feria Nacional Potosina

San Luis Potosí.— Entre música, colores y buen ambiente, comenzó la Feria Nacional Potosina, que este año tiene como estado invitado a Tamaulipas.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, señaló que la participación representa una oportunidad para mostrar al país y al mundo la riqueza natural, cultural y económica del estado, respaldado por el gobierno del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Se espera que más de 8 millones de personas visiten la feria, donde el stand de Tamaulipas ofrecerá un recorrido por sus atractivos turísticos y oportunidades de inversión. Hernández destacó que el gobernador impulsa recursos para fortalecer la seguridad, la conectividad y la infraestructura en la entidad, beneficiando tanto a locales como a visitantes.

El espacio dedicado a Tamaulipas estará abierto hasta el 31 de agosto y fue inaugurado con la presencia de autoridades como el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona; la senadora Ruth González Silva; el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, y la secretaria de Turismo potosina, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría.

Con esta participación, Tamaulipas busca consolidarse como un destino turístico destacado a nivel nacional e internacional.