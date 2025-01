Usan redes aspirantes al PJ para promocionarse

Por: Christian Rivera

Enero 15, 2025 -

Aspirantes a un cargo de magistrados y jueces del Poder Judicial de Tamaulipas están aprovechando el vacío legal para realizar publicaciones en redes sociales para informar su interés en ir a campaña, al participar en la etapa de entrevistas con los Comités de Evaluación.

El consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), Juan José Ramos Charre, reconoció que no existen en la legislación local lineamientos para sancionar a quienes se adelanten en el proceso de campaña o precampaña.

En los últimos días han circulado videos informativos de aspirantes a diversos cargos del PJ estatal, como el caso de Andrés González Galván, que busca una magistratura, en el que se presenta como aspirante a un cargo de elección popular, y que ya celebró las entrevistas con los tres Comités de Evaluación del Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. Los tres lo aprobaron.

"El día de hoy realicé tres entrevistas de frente a los comités de selección para la integración de candidaturas para la selección de magistrados del Supremo Tribunal del Estado de Tamaulipas", dijo en un video publicado en Facebook; asimismo, señaló "Estamos avanzando, y la experiencia es muy importante en el tema de la impartición de justicia y, por ello, con mucha responsabilidad estamos participando en este proceso".

Lo mismo se observó con José Miguel Cabrales Lucio, aspirante al cargo de magistrado para el STJT, quien reveló que realizó la entrevista como aspirante a ocupar un cargo de elección popular, luego de ser avalado por el Comité de Evaluación del Congreso local.

Casos similares se observaron en la elección federal, donde denunciaron ante el INE a las magistradas Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres por presuntos actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos, en el marco de la elección judicial.

Actualmente, la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas establece en su artículo 299 y enlista 11 supuestos que contempla a las personas, instituciones, partidos políticos, notarios, asociaciones y otros como sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a la norma.

A la vez que en el 301 señala siete hipótesis en los que pueden caer los precandidatos y candidatos a un cargo de elección popular, siendo uno de ellos la realización de actos anticipados de precampaña o

campaña. Pero en ninguno de ellos se establecen las reglas contra los aspirantes a un cargo de magistrado o juez del Poder Judicial de Tamaulipas, porque los diputados locales no han hecho y aprobado las reformas a las leyes secundarias.

"Actualmente, la Ley no contempla a las personas que buscan un cargo de elección popular en el Poder Judicial, no los contempla como sujetos posibles infractores de la normatividad", insistió.

Señaló que es urgente que el Congreso apruebe las leyes secundarias para que se prevea a las candidaturas a cargo del PJ como sujetos que pueden infligir la norma, que se defina cuáles son las conductas que son sancionables para dichos sujetos; es decir, qué pueden realizar y qué no en el contexto de un proceso de carácter judicial, para que el Ietam imponga las sanciones.

CAMPAÑAS Y SANCIONES

Para la elección judicial estatal sólo se prevé la etapa de campañas que tendrá 60 días de activismo, iniciando el 30 de marzo y culminando el 28 de mayo, para celebrarse la jornada electoral el 1º de junio.

"Es muy anticipado aún y es el momento, además, de permitir que la ciudadanía no se distraiga en este momento en perfiles, sino conozca en qué vamos al próximo 1º de junio", dijo. Hizo un llamado enérgico a los aspirantes a respetar los tiempos, aunque no hay una regulación al momento y además la ley no es retroactiva en caso de modificarse la Electoral.

"En principio de cuentas tendría que existir las denuncias correspondientes. Si la única etapa permitida es la etapa de campaña, luego entonces, es importante que todos nos enfoquemos a los tiempos y esperemos al 30 de marzo para que empiece la etapa del proceso con quienes finalmente sean candidatas o candidatos".