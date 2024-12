Detecta ASE Tamaulipas irregularidades en finanzas de ayuntamientos

Por: Christian Rivera

Diciembre 11, 2024 -

El Mañana / Staff.- Los ayuntamientos y sus organismos descentralizados encabezan la lista de observaciones por el mal manejo de recursos públicos, informó la auditora especial para Ayuntamientos de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Susana Ariza Ávalos.

Es decir, no tienen un buen control interno para detectar posibles irregularidades en los procesos de adquisición de bienes, servicios y arrendamientos que se pagan con recursos públicos estatales, federales y municipales.

Estas deficiencias administrativas impactan en la transparencia del manejo del gasto público, lo que deriva en una serie de observaciones por parte de la ASE al momento de fiscalizar sus cuentas públicas de años fiscales anteriores.

"Uno de los puntos importantes es el control interno. ¿Y por qué partimos de esta premisa?, porque si yo no tengo una estructura adecuada para llevar el control de los procesos que estoy siguiendo, si no tengo control interno, no tengo los resultados que estoy esperando en materia de rendición de cuentas".