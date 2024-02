Jorge Espino Ascanio se ´aferra´ a la ASE

Está en los juzgados, lo que estoy haciendo es trabajar, porque la ley lo dice: que la Ley de Entrega- Recepción del Estado dice que quien entrega debe entregar el último día". Jorge Espino Ascanio, extitular de la Auditoría Superior del Estado (ASE)

La guerra por el control de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Tamaulipas sigue. Jorge Espino Ascanio acudió a las oficinas del ente para encarar al auditor interino, Francisco Noriega, asegurando que la Constitución Mexicana dice que su mandato concluye el 9 de febrero del 2025, y no en este año.

La madrugada de este viernes, Francisco Noriega y diputados de la bancada de Morena tomaron las instalaciones de la ASE con cerrajeros y elementos de la Guardia Estatal, para iniciar el proceso de entrega- recepción, ante la negativa de Jorge Espino de entregar el ente fiscalizador, pese a que su nombramiento establece que su periodo de siete años concluye el 9 de febrero del 2024.

NOMBRAN A REEMPLAZO INTERINO

Por un lado, la bancada de Morena nombró en diciembre pasado a Francisco Noriega para encabezar la entrega-recepción de la ASE y permanecerá como auditor interino hasta en tanto se elija a un nuevo encargado de la Auditoría; por el otro, Jorge Espino Ascanio presentó un amparo para no ser removido del cargo y evitar la llegada de un nuevo titular, asegurando que su encargo vence en febrero del 2025 derivado de reformas constitucionales a nivel nacional.

El amparo deberá ser analizado de fondo por un juez de Ciudad Victoria y determinar cuándo vence el encargo de Jorge Espino. Mientras eso sucede, acudió la mañana de viernes para firmar documentos e iniciar con la entrega de la ASE a Francisco Noriega.

FALTA UN AÑO

"El mandato argumenta que me falta un año legalmente, constitucionalmente, vence el 9 de febrero del 2025; esto es una remoción del cargo anticipada, por eso uno se tiene que defender. Si trabajas por una empresa y te corren y tienes un contrato, ¿qué vas a hacer? Claro que vas a acudir a una autoridad jurisdiccional; no vas a pelear, no ganas nada con pelear", argumentó Jorge Espino.

Acusó al Congreso de dilatar el proceso judicial al reclamar una supuesta firma falsa, lo que provocó que se realizaran peritajes de su firma, y esto ha atrasado la fecha para que se resuelva el fondo del asunto y se determine si debe continuar en el cargo o entregar la ASE, que es un órgano fiscalizador que depende del Congreso de Tamaulipas.

"Está en los juzgados, lo que estoy haciendo es trabajar, porque la ley lo dice: que la Ley de Entrega- Recepción del Estado dice que quien entrega debe entregar el último día de su mandato sin perjuicio a determinar su horario laboral, y es lo que estoy tratando de hacer".

DAÑAN INTEGRIDAD

Además, se duele de no sólo dañar su integridad, sino también la de los empleados de la ASE: "Cuando señalan eso no sólo me señalan a mí, desafortunadamente señalan y ofenden a un equipo muy profesional y a todo el personal de esta Auditoría que trabaja con ética y profesionalismo, que son ellos quienes realizan el trabajo; yo superviso, lo revisamos y entregamos. Están ofendiendo, y saco la cara por mis compañeros auditores, porque ellos no se merecen esto".

Al ser cuestionado sobre el universo del monto observado durante los seis años de la administración del exgobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo desconocer cuánto quedó pendiente de aclarar durante las cuentas públicas fiscalizadas en la administración 2016-2022.

"No tengo la cantidad, es porque a veces desconocemos el proceso de auditoría y resulta una serie de observaciones que se están trabajando con los funcionarios. Ya nos pasó con el gobierno actual y los últimos meses; hacemos observaciones y ellos tienen un derecho constitucional de venir a una audiencia preliminar, pero una observación es falta de documentación, me faltó esto, lo otro".

Puntos clave: