Productores de sorgo de norte de Tamaulipas amenazan con bloqueos

El Mañana / Staff.- Los agricultores de Tamaulipas amenazaron que de no obtener una respuesta positiva a sus exigencias de liberar los mil millones de pesos para apoyar a los sorgueros de la frontera, volverán a manifestarse sin descartar el bloqueo de carreteras.

El gerente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, Juan Manuel Salinas Sánchez, informó que este miércoles se reunirán con el gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya y con el secretario de Desarrollo Rural Antonio Varela Flores, para conocer cuándo será liberado el dinero presuntamente aprobado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a la entidad en mayo pasado.

Es decir, tienen más de dos meses esperando los apoyos prometidos por el Gobierno Federal, con bloqueos, reuniones, manifestaciones, y gritos desesperados que no han sido escuchados.

"Hay que recordar que el presidente ya autorizó mil millones de pesos para los productores de sorgo. Entonces, ya no es ir a buscar un monto, ya es un monto autorizado, pero queremos que el gobernador nos diga el avance que lleva a esa gestión, porque él tiene que gestionar ante el secretario de Hacienda un monto que ya autorizó el presidente". Juan Manuel Salinas Sánchez, Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas

"No, mientras no se dé la reunión del miércoles, no", dijo asegurando que no se realizarán bloqueos al menos hasta este miércoles siete de agosto que se reunirán con el gobernador, pero " una vez que se dé la reunión y que el gobernador dé a conocer el avance de la gestión, pues ahí esperamos que haya tomado alguna decisión. Hay que reunir a los productores para avisarles y ahí se tomará la decisión", aseveró sobre las acciones que tomarán en caso de no obtener una respuesta a favor.

A la baja 3,200 pesos se cotiza la tonelada de sorgo



Sin embargo, dijo que confían en las gestiones del gobernador Américo Villarreal ante el Gobierno de México para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) libere los mil millones de pesos que se anunciaron se dispersarían a los productores de sorgo, que han registran incremento en los gastos de producción mientras que la tonelada del grano ha caído, ubicándose entre los $3,200 y $3,300, cuando el año pasado estaba arriba de los 6 mil pesos.

El bloqueo de las carreteras de la frontera, a la altura de San Fernando, afectan no solo el libre tránsito entre los ciudadanos, sino que afecta el comercio nacional e internacional, al retrasar el flujo de mercancías hacia Estados Unidos, y la que ingresa hacia México y que se traslada por Tamaulipas.