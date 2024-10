Alejandra Cárdenas renuncia al PRI

Ciudad Victoria, Tam.- La ex diputada local Alejandra Cárdenas Castillejos presentó su renuncia, con carácter irrevocable, a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A través de una carta entregada al Comité Directivo Estatal del PRI, agradeció al partido y a sus militantes por haberle brindado la oportunidad de participar en el servicio público durante su carrera política.

La ex legisladora expresó su gratitud, pero también su desencanto con la dirección que ha tomado el partido en los últimos años, según sus palabras, el PRI "se alejó de la gente y perdió su vocación de estar cerca del pueblo", además de haber olvidado su esencia como defensor de la justicia social, una ideología que, según Cárdenas, solía caracterizar a la organización política.

"Hoy presenté mi carta de renuncia a la militancia del partido que me ha dado todo y al cual le he servido con compromiso, lealtad y disciplina siempre. Sudé la camiseta, atendí a la militancia y siempre estaré agradecida con todo lo que el partido me dio, que fue mi formación política", expuso.

Cerró su mensaje anunciando que comenzará una nueva etapa en su vida política: "Hoy comienzo una nueva etapa desde otra trinchera para la reconstrucción de mi sociedad, de mi estado y de mi país", puntualizó.